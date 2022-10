Vallourec : Document AMF CP. 222C2312

222C2312

FR0013506730-FS0808

5 octobre 2022

Déclaration de franchissement de seuils (article L. 233-7 du code de commerce)

VALLOUREC

(Euronext Paris)

Par courrier reçu le 5 octobre 2022, la société Strategic Value Partners, LLC (251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 198089, Etat du Delaware, Etats-Unis) a déclaré avoir franchi en baisse, le 5 octobre 2022, indirectement, par l'intermédiaire de ses affiliés1, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société VALLOUREC et ne plus détenir aucune action VALLOUREC.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions VALLOUREC hors marché.

1 Strategic Value Partners, LLC est (i) l'investment manager de Strategic Value Master Fund, Ltd., lequel détient indirectement Queens Gate, S.à r.l ; (ii) le managing member de SVP Special Situations IV LLC, qui est l'investment manager de Strategic Value Special Situations Master Fund IV, L.P., lequel détient indirectement Rathgar, S.à r.l ; (iii) le managing member de SVP Dislocation LLC, qui est l'investment manager de Strategic Value Dislocation Master Fund, L.P., lequel détient indirectement Red Maple S.à r.l et (iv) le managing member de SVP Special Situations III-A LLC, qui est l'investment manager de Strategic Value Opportunities Fund, L.P., lequel détient indirectement Kings Forrest, S.à r.l.

