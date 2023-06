Vallourec : Jefferies entame le suivi à l'Achat

Jefferies débute le suivi de Vallourec avec une recommandation d'Achat et un objectif de cours de 16 euros. " Avec une nouvelle direction en place et un plan crédible pour une augmentation du Free Cash Flow de 250 millions d'euros par an, ainsi qu'une progression vers une dette nette nulle d'ici 2025, nous pensons qu'il existe des arguments en vue d'une revalorisation de l'action ", explique le broker.



" La normalisation des prix des OCTG (Oil Country Tubular Goods = famille spécifique de tube en acier conçue pour le forage pétrolier, l'extraction et le transport du pétrole et du gaz) américains est la variable clé, mais l'offre de produits tubulaires 100% sans soudure et l'exposition de 55% aux prix internationaux de Vallourec atténuent les risques de baisse ", ajoute Jefferies dans sa note.