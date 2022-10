Vallourec : Jefferies reste à l'Achat

Jefferies a maintenu sa recommandation à l'achat sur Vallourec avec un objectif de cours relevé de 17 à 19 euros. Pour justifier cette révision, le broker souligne que "le nombre d'appareils de forage a atteint son niveau le plus bas en 2021, avec une croissance à deux chiffres en 2022 et 2023. La reprise sera d'abord le fait de l'Amérique du Nord et la contribution du Moyen-Orient et de l'Amérique latine sera plus importante en 2022. La transition énergétique conduit la plupart des entreprises pétrolières et gazières à rester prudentes dans le déploiement des investissements".