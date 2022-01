Vallourec : Les Innovation Days 2021 de Vallourec embarquent toutes les équipes pour toujours plus de valeur, plus rapidement

Déroulement des Journées Innovation

La première journée a débuté avec « Voice of the customers », un événement au cours duquel les clients ont été invités à partager leur point de vue sur l'évolution du marché et sur leurs besoins. Le programme s'est poursuivi sur les thématiques « Voice of the regions » et « We are doing it », qui ont permis aux chefs de projet de venir partager leurs expériences. Ces moments d'échange ont été suivis par un temps de réseautage. La journée s'est terminée en beauté avec les pitchs des participants à notre challenge interne Winnov, après quoi les participants ont été invités à voter pour désigner les lauréats.



La deuxième journée a commencé par un quiz sur les différents types d'innovateurs, à savoir les Clarificateurs, les Idéateurs, les Développeurs et les Réalisateurs. Cette activité a démontré que tous ces différents acteurs sont nécessaires pour permettre à Vallourec de passer de l'identification des tendances au développement de business rémunérateur durable. Ce quiz a été suivi de conférences sur l'industrie et les lignes de produits.



Ensuite, au cours d'un atelier interactif en ligne, les participants ont été invités à réfléchir et à noter des exemples concrets démontrant leur engagement en faveur de l'innovation. Après une courte pause et un stand virtuel dédié à l'innovation, la journée s'est poursuivi avec les trois pitchs des sociétés sélectionnées pour l'Open Innovation Challenge.



L'annonce des deux lauréats des Prix de l'innovation a également été un moment fort de la journée :



• Prix de l'innovation n°1 : VAM® Sprint-SF

• Prix de l'innovation n°2 : Intelligent Drift Solution (IDS)



La journée - et l'événement dans son ensemble - s'est achevée avec une brève intervention de Sylvie Dubois-Decool, Directrice Innovation, Edouard Guinotte, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, et Didier Hornet, Directeur Développement & Innovation, sur les perspectives d'avenir du Groupe en matière d'innovation.