Vallourec : Ouverture d'une procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Nanterre

4 février (Reuters) - Vallourec SA:
* VALLOUREC ANNONCE LOUVERTURE CE JOUR DUNE PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
* CETTE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE EST ASSORTIE DUNE PÉRIODE
DOBSERVATION FIXÉE À SIX MOIS MAXIMUM
* CETTE PROCÉDURE A NOTAMMENT POUR OBJECTIF DE PERMETTRE LA
MISE
EN UVRE DE LACCORD DE PRINCIPE TROUVÉ PAR VALLOUREC AVEC SES
PRINCIPAUX CRÉANCIERS
* VALLOUREC A DEMANDÉ À EURONEXT PARIS LA REPRISE DE LA
COTATION
DES ACTIONS VALLOUREC À COMPTER DE LOUVERTURE DES MARCHÉS LE
VENDREDI 5 FÉVRIER 2021
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Gdansk)