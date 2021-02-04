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Vallourec : Ouverture d'une procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Nanterre

04/02/2021 | 19:02
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4 février (Reuters) - Vallourec SA:

* VALLOUREC ANNONCE LOUVERTURE CE JOUR DUNE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

* CETTE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE EST ASSORTIE DUNE PÉRIODE DOBSERVATION FIXÉE À SIX MOIS MAXIMUM

* CETTE PROCÉDURE A NOTAMMENT POUR OBJECTIF DE PERMETTRE LA MISE EN UVRE DE LACCORD DE PRINCIPE TROUVÉ PAR VALLOUREC AVEC SES PRINCIPAUX CRÉANCIERS

* VALLOUREC A DEMANDÉ À EURONEXT PARIS LA REPRISE DE LA COTATION DES ACTIONS VALLOUREC À COMPTER DE LOUVERTURE DES MARCHÉS LE VENDREDI 5 FÉVRIER 2021 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2021
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CA 2020 3 339 M 3 997 M -
Résultat net 2020 -667 M -798 M -
Dette nette 2020 2 302 M 2 757 M -
PER 2020 -0,47x
Rendement 2020 -
Capitalisation 289 M 347 M -
VE / CA 2020 0,78x
VE / CA 2021 0,79x
Nbr Employés 19 000
Flottant 81,9%
Graphique VALLOUREC
Durée : Période :
Vallourec : Graphique analyse technique Vallourec | Zone bourse
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Nombre d'Analystes 9
Objectif de cours Moyen 25,66 €
Dernier Cours de Cloture 25,26 €
Ecart / Objectif Haut 58,4%
Ecart / Objectif Moyen 1,59%
Ecart / Objectif Bas -40,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Edouard Frederic Guinotte Chairman-Management Board
Vivienne Cox Chairman-Supervisory Board
Olivier Mallet Chief Financial Officer
Philippe Carlier Senior Vice President-Technology & Industry
Pascale Chargrasse Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
VALLOUREC-5.57%347
SCHLUMBERGER LIMITED3.12%33 666
HALLIBURTON COMPANY-4.66%16 628
BAKER HUGHES COMPANY2.64%15 490
TECHNIPFMC PLC18.94%5 025
DIALOG GROUP-12.46%4 205
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