Vallourec : Rencontre avec Leila Faramarzi, CCUS Director

Leila Faramarzi est Directeur CCUS (Carbon Capture Utilization and Storage) chez Vallourec depuis septembre 2020. Titulaire d'un doctorat en captation du carbone et d'une formation en génie chimique, elle a pour mission de construire l'expertise technique du Groupe et ses investissements sur le marché de la transition énergétique. Leila nous inspire par la passion qui l'anime pour connecter les gens, son enthousiasme pour notre industrie et son engagement envers la décarbonation.

Bonjour Leila, quel est votre rôle chez Vallourec ? Chez Vallourec, les applications CCUS sont placées sous l'égide de l'initiative ETO (Energy Transition Opportunities) de Vallourec. Depuis que j'ai rejoint le Groupe, mon objectif est d'élargir et de diversifier notre portefeuille, afin que Vallourec puisse s'engager pleinement dans la transition énergétique. J'ai commencé par établir un profil des différents produits que Vallourec peut fournir à ce marché, puis j'ai travaillé en étroite collaboration avec la R&D et nos équipes techniques pour étendre nos compétences. Mon rôle a également évolué puisque je recherche maintenant des opportunités de partenariats, d'investissements et d'acquisitions. Ma mission est de faire connaître les méthodes de décarbonation disponibles, tant pour nos clients que pour l'empreinte propre de Vallourec.

Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre Vallourec ? J'étais fascinée par l'héritage industriel de Vallourec. Je savais que ce rôle en particulier serait extrêmement enrichissant. C'est une belle opportunité d'avoir une vision large des projets qui se développent à travers le monde, ainsi que de leurs enjeux techniques, financiers et environnementaux. De plus, j'ai senti que cela pourrait me permettre d'approfondir ma propre connaissance des différentes technologies existantes.



Dans mes postes précédents chez Equinor, et encore auparavant chez Statoil, j'ai travaillé sur des solutions visant à décarboner ou réduire l'empreinte des émissions - non seulement du secteur pétrolier et gazier, mais aussi au plan intersectoriel. Étant déjà intervenue du côté des énergéticiens, je souhaitais aborder les enjeux de la transition énergétique sous un autre angle.



Chez Vallourec, je savais que je pouvais élargir mon socle de connaissances et contribuer à déterminer la manière dont l'industrie lourde appréhendera les objectifs de neutralité carbone. Je pense que Vallourec possède des compétences assez approfondies en matière de CCUS, et nous pouvons être fiers de nos offres et de notre expertise dans ce domaine.



Qu'appréciez-vous concernant votre travail ? L'aspect le plus intéressant de mon travail consiste probablement à transmettre les connaissances que j'ai acquises au sein d'ETO et dans mes précédentes fonctions. J'aime aussi la variété et la possibilité de travailler en étroite collaboration avec les régions pour trouver des moyens de décarboner nos propres actifs tout autour de la planète.



Ayant moi-même vécu un peu partout dans le monde, notamment en Iran, au Danemark, en Écosse, aux Pays-Bas, en Norvège, et maintenant en France, je suis dans mon élément lorsqu'il s'agit de rencontrer et de travailler avec des personnes de tous horizons. Car de fait, les solutions les plus fructueuses naissent des interactions avec des acteurs issus de toute l'organisation.



Les gens chez Vallourec sont si curieux, si intéressés par l'adoption de nouvelles idées, que c'est un véritable plaisir de dialoguer avec mes collègues et de partager ma passion pour la captation du carbone.



Outre la polyvalence, quelles sont les compétences clés qui vous aident à relever les défis associés à vos fonctions ? Persévérance, audace, créativité, énergie et ouverture d'esprit sont des atouts essentiels pour réussir dans mon travail. Ils me permettent également d'être ouverte à l'ensemble des aspects de ce rôle, qu'il s'agisse de rencontrer des clients, de lire les derniers articles scientifiques ou d'assister à des conférences.



Des compétences en résolution de problèmes sont tout aussi fondamentales, et je me réjouis d'avoir l'occasion de trouver de nouvelles solutions aux défis liés à la réduction des émissions de carbone.



