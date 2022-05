Vallourec : Strategic Value Partners passe sous les 10%

Strategic Value Partners a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 26 mai, par l'intermédiaire de ses affiliés, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Vallourec, par la suite d'une cession d'actions hors marché qui a représenté la moitié de sa participation.



Dans son communiqué, le déclarant a précisé détenir, indirectement, 14.423.640 actions Vallourec représentant autant de droits de vote, soit 6,30% du capital et des droits de vote du fabricant français de tubes sans soudure.



'Cette cession ne remet nullement en question notre recommandation fondamentale sur le titre', réagit néanmoins Oddo BHF, qui réitère son opinion 'surperformance' sur Vallourec, ainsi que son objectif de cours de 16,5 euros.



