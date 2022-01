Vallourec : Support avancé pour l'optimisation des puits

Jonathas Oliveira, Marketing & Development coordinator, OCTG Materials, et Khaled Hamdani, Marketing & Development manager, Well Engineering, D&I, ont présenté les solutions de conception sur mesure proposées par Vallourec et ses méthodologies propriétaires. Retrouvez dans cet article une synthèse de ce webcast.



« Optimiser la conception d'un puits est un processus multidisciplinaire », a expliqué Khaled Hamdani. « Vallourec peut aider ses clients à concevoir des puits plus légers et plus sûrs en sélectionnant les produits les mieux adaptés. » Le support de Vallourec vient compléter les services OCTG traditionnels. Cela va de l'optimisation de la conception des puits à l'analyse thermique et des simulations de couple, friction et usure des tubes à la recommandation de matériaux pour tous les environnements corrosifs.

Optimisation de la conception de bout en bout Un support efficace pour concevoir des puits passe tout d'abord par l'utilisation des logiciels les plus récents de l'industrie. Grâce à des programmes digitaux d'avant-garde, Vallourec vérifie la conception du tube en analysant et en évaluant le cuvelage et les liners. « Utiliser des technologies de pointe, telle la simulation avancée, permet à nos experts d'offrir une autre approche de la conception de ces tubes et liners, en analysant les hypothèses de charge et les conditions de sécurité et en concevant des scénarios dans lesquels les produits sont adaptés aux besoins des clients », a déclaré Khaled. « En nous basant sur les performances réelles de nos produits, nous pouvons, avec les outils appropriés, optimiser la conception globale des puits et fournir une assistance opérationnelle permettant de gérer l'usure des tubes et les aspects couple et frottement. »



L'expertise solide de Vallourec en matière de conception et de matériaux lui permet de recommander des connexions personnalisées, le plus souvent via des tests de qualification, respectant les dernières normes, et une modélisation par FEA. Le Groupe réalise également la validation des connexions, y compris l'analyse en fatigue, même pour des applications très spécifiques.

Des sélections personnalisées « Nos clients nous disent souvent qu'il n'est pas toujours facile pour eux de sélectionner les bons produits pour leurs puits », a déclaré Jonathas Oliveira. « Grâce à notre expertise approfondie, nous sommes bien placés pour les aider à sélectionner les grades et matériaux qui répondent le mieux à leurs besoins et leur permettent d'optimiser la conception de leur puits. »



Vallourec est en mesure d'évaluer le mécanisme de corrosion dans le milieu environnant et de recommander des solutions optimisées en s'appuyant sur sa vaste base de données de matériaux et sur les connaissances acquises lors de tests de qualification adaptés. Le Groupe peut réaliser une analyse approfondie des tubes et une inspection NDE (contrôle non destructif), ce qui ajoute de la valeur aux projets et pousse les propriétés des tubes à un niveau supérieur. Les recommandations de Vallourec s'appuient sur une analyse des défaillances, ce qui permet aux clients d'éviter les écueils potentiellement risqués.

Le support avancé en action Les deux présentateurs ont ensuite mis en lumière quelques-unes de nos plus belles réussites dans le domaine du support avancé :



En Afrique, dans le cadre d'une application onshore pour une compagnie pétrolière nationale , Vallourec a été sollicité pour aider à réduire les coûts des tubes de cuvelage. Les experts ont conçu une solution combinant les produits VM125CY et VM110HC avec du VAM ® 21. Cette combinaison a permis à l'opérateur d'augmenter les performances mécaniques tout en allégeant la colonne et en réduisant les coûts.

Un opérateur pétrolier d'Asie du Sud-Est , construisant un puits d'exploration en eaux profondes, a demandé à Vallourec de l'aider pour la production de ses tubes de cuvelage. En réalisant des simulations mécaniques et T&D dédiées, Vallourec a identifié la connexion la mieux adaptée aux conditions critiques du puits : le VAM ® SLIJ-3. Après des simulations à sec, Vallourec a conclu que les connexions semi-affleurantes ou affleurantes étaient des solutions très efficaces.

Vallourec offre une analyse approfondie grâce à sa méthodologie éprouvée de réévaluation des puits. Cela implique des recherches dans le domaine des connexions, une aide à la conception avancée, la validation des performances et des mesures de mitigation. Grâce à des simulations fines, l'équipe de Vallourec a identifié trois zones de forte usure du tube de cuvelage et a effectué une vérification approfondie des performances pour garantir la viabilité de la solution VAM ® SLIJ-II.

Pour une compagnie pétrolière nationale en Asie , opérant dans des champs extrêmement acides, Vallourec a effectué des calculs de fugacité afin de déterminer l'intensité de l'acidité et identifier le grade le plus approprié pour la connexion. Pour reproduire les conditions d'acidité du champ, l'équipe a conçu un nouveau type de tests de corrosion en laboratoire utilisant du gaz réel. Le grade VM110XS a été qualifié et fourni pour cette application.

Vallourec a collaboré avec un opérateur pétrolier au Moyen-Orient pour aider à adapter les tubes de production des puits onshore à un champ ultra acide. Une méthodologie de test propriétaire a une fois de plus été développée, utilisant du gaz mixte, qui a permis à Vallourec de simuler l'environnement réel du puits. Après avoir analysé les résultats des tests, Vallourec a proposé une solution combinant les solutions VM110XS et P110 pour créer un puits rentable et durable.

En travaillant sur un champ de gaz acide doux, TotalEnergies (Total à l'époque) et Shell ont constaté que les tests menés précédemment en laboratoire étaient trop prudents. Le client s'est tourné vers Vallourec pour développer un nouveau test « Thin Water Film », une méthode SSC plus réaliste pour simuler plus précisément les conditions réelles de service opérationnel dans la partie supérieure du puits.

Experts Citation Citation Avec chaque nouveau projet et nouveau client, nos experts développent leurs connaissances, nous permettant de renforcer et d'améliorer nos solutions avancées. Jonathas Oliveira Marketing & Development coordinator, OCTG Materials

Une approche holistique de la conception de puits Concevoir des puits optimisés représente un défi complexe, et le surmonter nécessite le type d'approche experte globale que Vallourec développe, applique et perfectionne depuis des années.