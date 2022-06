Vallourec : a présenté ses produits et solutions innovantes au salon Caspian Oil & Gas, en Azerbaïdjan

Cet événement-clé dans la région de la mer Caspienne a accueilli cette année plus de 5 000 visiteurs professionnels et 300 sociétés exposantes, en provenance de 34 pays différents.



Au cours de cet événement de 3 jours, Vallourec a présenté une sélection de produits existants et de solutions innovantes, destinés à accompagner les opérateurs des secteurs pétroliers et gaziers. Ce salon, qui réunissait les principaux professionnels du pétrole, du gaz et de l'énergie, a été pour le Groupe une occasion unique de faire des démonstrations en direct de nos solutions innovantes et digitales, et d'échanger en personne avec nos clients et prospects.



Chaque jour, nos équipes ont accueilli un grand nombre de visiteurs désireux de découvrir nos nouvelles offres, comme par exemple, notre solution digitale Smartengo, l'Intelligent Drift et la technologie de l'Additive Manufacturing, ainsi que nos nouvelles connexions premium VAM® SLIJ-3 et VAM® BOLT-II. Notre stand a également été l'occasion de promouvoir le 15ème anniversaire de VAM® Caspian, notre filiale locale dans la région.