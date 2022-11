Vallourec : affiche un résultat net à 6 millions d'euros au troisième trimestre

Au cours des neuf premiers mois de 2022, le résultat brut d’exploitation de Vallourec a atteint 403 millions d’euros, en progression de 47 millions d’euros par rapport aux neuf premiers mois de 2021, soit une marge à 12,1 %, reflétant une marge industrielle de 661 millions d’euros, ou 19,8 % du chiffre d’affaires, en hausse de 43 millions d’euros par rapport aux neuf premiers mois de 2021. Le résultat net, part du groupe, s'est établi à - 444 millions d'euros, contre - 49 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2021.



Son résultat net, part du groupe, est positif et s'est établi à 6 millions d'euros, contre - 7 millions d'euros au troisième trimestre 2021.



Le résultat financier du fabricant de tubes en acier sans soudure s'est établi à - 51 millions d'euros, contre - 221 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2021.



Au cours du troisième trimestre 2022, Vallourec a enregistré un chiffre d'affaires de 1 281 millions d'euros, en progression de 54 % par rapport au troisième trimestre 2021 (+ 37 % à taux de change constants),



Au cours des neuf premiers mois de 2022, son chiffre d'affaires s'est élevé à 3 342 millions d'euros, en hausse de 41 % par rapport aux neuf premiers mois de 2021 (+27 % à taux de change constants)



Au troisième trimestre 2022, le flux de trésorerie généré par l'activité s'est amélioré à 108 millions d'euros, contre 18 millions d'euros au troisième trimestre 2021 du fait notamment d'un RBE plus élevé et de moindres impôts payés.



Au cours des neuf premiers mois de 2022, le flux de trésorerie généré par l'activité était positif et s'est établi à 169 millions d'euros, contre 16 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2021. L'amélioration s'explique par de moindres paiements d'impôts.



Sur le front des perspectives, Vallourec confirme attendre un RBE entre 650 et 750 millions d'euros. L'exploitation de la mine se poursuivra au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023 avec une production trimestrielle de c.1,2 million de tonnes en utilisant d'autres parcs de stockage alternatifs



Le flux de trésorerie disponible du second semestre 2022 est attendu dans le positif, grâce à la forte performance attendue au quatrième trimestre. Et ses dépenses d'investissement devraient s'élever à environ 200 millions d'euros.