Vallourec : annonce un CA en baisse de 22% en 2020

17 février (Reuters) - Vallourec a annoncé mercredi:
* UN CHIFFRE DAFFAIRES 2020 DE 3,242 MDS, EN BAISSE DE 22
% PAR
RAPPORT À 2019 (-15% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS)
* UN TAUX DE MARGE EN LÉGÈRE BAISSE EN 2020, À 8,0 % DU
CHIFFRE
DAFFAIRES CONTRE 8,3 % EN 2019
* UN FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE NÉGATIF DE - 111 MLNS EN
2020,
CONTRE - 41 MLNS EN 2019
* UNE DETTE NETTE À 2,214 MDS AU 31 DÉCEMBRE 2020, CONTRE À
2,031 MDS AU 31 DÉCEMBRE 2019
* UN RBE DE 258 MILLIONS DEUROS EN 2020 CONTRE 347 MILLIONS
DEUROS EN 2019
* QU'UNE ÉTAPE MAJEURE A ÉTÉ FRANCHIE DANS LA
RESTRUCTURATION
FINANCIÈRE GRÂCE À UN ACCORD DE PRINCIPE SOUTENU PAR 92% DES
CRÉANCIERS
* QUE CET ACCORD PRÉVOIT UN DÉSENDETTEMENT DE 1,8 MD, UNE
DETTE
RÉSIDUELLE RÉINSTALLÉE POUR UNE DURÉE DE 5 ANS, DES LIGNES DE
CAUTION SUR 5 ANS
* QU'APOLLO ET SVPGLOBAL DEVIENDRONT LES ACTIONNAIRES LES
PLUS
IMPORTANTS DU GROUPE
* QUE POUR 2021, LACTIVITÉ PÉTROLE ET GAZ DEVRAIT DEMEURER
FAIBLE
* QUE POUR 2021, RBE VISÉ ENTRE 250 ET 300 MLNS, FLUX DE
TRÉSORERIE DISPONIBLE VISÉ ENTRE -380 ET -300 MLNS
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