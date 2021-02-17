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Vallourec : annonce un CA en baisse de 22% en 2020

17/02/2021 | 18:00
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17 février (Reuters) - Vallourec a annoncé mercredi:

* UN CHIFFRE DAFFAIRES 2020 DE 3,242 MDS, EN BAISSE DE 22 % PAR RAPPORT À 2019 (-15% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS)

* UN TAUX DE MARGE EN LÉGÈRE BAISSE EN 2020, À 8,0 % DU CHIFFRE DAFFAIRES CONTRE 8,3 % EN 2019

* UN FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE NÉGATIF DE - 111 MLNS EN 2020, CONTRE - 41 MLNS EN 2019

* UNE DETTE NETTE À 2,214 MDS AU 31 DÉCEMBRE 2020, CONTRE À 2,031 MDS AU 31 DÉCEMBRE 2019

* UN RBE DE 258 MILLIONS DEUROS EN 2020 CONTRE 347 MILLIONS DEUROS EN 2019

* QU'UNE ÉTAPE MAJEURE A ÉTÉ FRANCHIE DANS LA RESTRUCTURATION FINANCIÈRE GRÂCE À UN ACCORD DE PRINCIPE SOUTENU PAR 92% DES CRÉANCIERS

* QUE CET ACCORD PRÉVOIT UN DÉSENDETTEMENT DE 1,8 MD, UNE DETTE RÉSIDUELLE RÉINSTALLÉE POUR UNE DURÉE DE 5 ANS, DES LIGNES DE CAUTION SUR 5 ANS

* QU'APOLLO ET SVPGLOBAL DEVIENDRONT LES ACTIONNAIRES LES PLUS IMPORTANTS DU GROUPE

* QUE POUR 2021, LACTIVITÉ PÉTROLE ET GAZ DEVRAIT DEMEURER FAIBLE

* QUE POUR 2021, RBE VISÉ ENTRE 250 ET 300 MLNS, FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE VISÉ ENTRE -380 ET -300 MLNS Texte original sur Eikon


© Reuters 2021
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Résultat net 2020 -691 M -832 M -
Dette nette 2020 2 353 M 2 833 M -
PER 2020 -0,54x
Rendement 2020 -
Capitalisation 353 M 427 M -
VE / CA 2020 0,81x
VE / CA 2021 0,85x
Nbr Employés 19 000
Flottant 81,9%
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