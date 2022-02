Vallourec : bondit, les perspectives s'éclaircissent

Vallourec bondit de 13,2% à 7,64 euros. Le fabricant de tubes sans soudure en acier destinés à l'industrie pétrolière a renoué avec les bénéfices en 2021 grâce à l'évolution favorable du marché du pétrole et du gaz, notamment aux Etats-Unis. Le groupe a réalisé un bénéfice net de 40 millions d'euros, contre une perte de 1,206 milliard en 2020. Le résultat brut d'exploitation a progressé de 91% à 492 millions, faisant ressortir une marge de 14,3%, en hausse de 6,3 points. Le chiffre d'affaires a progressé de 6,1% à 3,442 milliards (+10% à taux de change constants).



Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires s'est établi à 1,064 milliard, en hausse d'environ 28 % par rapport au quatrième trimestre 2020 (+ 25,5 % à taux de change constants).



Au cours de l'exercice 2021, le flux de trésorerie généré par l'activité s'est établi à 26 millions d'euros, contre - 146 millions d'euros en 2020.



Le flux de trésorerie disponible au cours de l'exercice 2021 est négatif à - 284 millions d'euros, contre - 111 millions d'euros en 2020, impacté principalement par la hausse du besoin en fonds de roulement en lien avec la reprise d'activité ainsi que par des coûts non-récurrents, notamment associés à la restructuration financière.



Au 31 décembre 2021, la dette nette s'élève à 958 millions d'euros, contre 993 millions d'euros au 30 septembre 2021.



Vallourec vise une nouvelle amélioration de son résultat brut d'exploitation pour l'exercice 2022 par rapport à 2021. Le premier trimestre sera impacté par l'incident à la mine de fer et certaines pressions inflationnistes et Vallourec prévoit un rebond au deuxième trimestre.