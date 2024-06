Cette technologie innovante carbonise le bois dans un réacteur vertical, le transformant en charbon biogénique. Un réacteur Carboval peut remplacer sept fours conventionnels, permettant ainsi un processus plus automatisé, plus sûr et plus durable. En outre, un réacteur Carboval favorise l'augmentation de la productivité : En seulement 16 heures, il est capable de produire jusqu'à 22 tonnes de charbon de biomasse d'une qualité bien supérieure à celle des fours conventionnels. Par exemple, la teneur en carbone fixe du charbon de bois (source d'énergie pour les réactions chimiques) peut atteindre 85 %. Les applications potentielles de Carboval, comme source de carbone renouvelable et substitut potentiel du coke de pétrole, vont bien au-delà de son utilisation actuelle dans les hauts fourneaux, avec notamment des applications dans la pelletisation, le frittage et d'autres processus de fabrication de l'acier.

