Vallourec : des lourdes pertes en 2022 mais une réduction de la dette nette

Vallourec a dévoilé ses résultats annuels 2022 d'où ressort une perte nette de 366 millions d'euros après un bénéfice de 40 millions d'euros un an plus tôt. La société a annoncé un résultat brut d'exploitation (RBE) de 715 millions d'euros pour l'ensemble de l'année, soit une hausse de 45% par rapport aux 492 millions en 2021.Le chiffre d'affaires s'élève à 4,88 milliards d'euros, en hausse de 42%.



Au quatrième trimestre, l'Ebitda a bondi de 129% à 312 millions d'euros grâce à l'amélioration de la marge industrielle, a indiqué Vallourec dans un communiqué.



Au cours de l'exercice 2022, le flux de trésorerie généré par l'activité s'est établi à 330 millions d'euros, contre 26 millions d'euros au cours de l'exercice 2021.



Au 31 décembre 2022, la dette nette s'élève à 1,13 milliard d'euros, contre 1,49 milliard d'euros au 30 septembre 2022. Le groupe n'a aucun remboursement de dette prévu avant juin 2026.



Côté perspectives, Vallourec, qui mène un plan de restructuration comprenant des fermetures de sites et des suppressions d'emplois, mise sur une nouvelle augmentation du RBE, grâce à la fois au segment Tubes et au segment Mine et Forêts. Il table également sur une génération de flux de trésorerie disponible positif pour l'exercice 2023 et sur la poursuite de la réduction de la dette nette.