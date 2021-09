Vallourec : l'AG mixte adopte l'ensemble des résolutions

Vallourec annonce que l'Assemblée Générale mixte de ses actionnaires, réunie ce jour sous la présidence d'Edouard Guinottea adopté l'ensemble des résolutions soumises au vote, ratifiant notamment lescooptationsd'Angela Minas,HeraSiuet MariaSilviaMarquesen qualité d'administratrices.



Par ailleurs, l'AG a approuvéles résolutions permettant la mise en place d'unnouveau mécanisme de rémunération en actions au bénéfice de certains salariés et mandataires sociaux, et la modification dela politique de rémunération du Président Directeur Généraletdu Directeur Général Déléguéà cet effet.



Enfin, l'Assemblée Généralea ratifié letransfert de siège social de la Société, qui se situe désormais au 12,rue de la Verrerie, 92190 Meudon.



