Vallourec lance Vallourec® New Energies : son portefeuille de solutions pour la transition énergétique

La transition énergétique prend de l'ampleur dans le monde entier avec un engagement fort de la part des acteurs du secteur pour réduire leurs émissions de CO 2 , produire des énergies propres et maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2°C. Vallourec a rejoint cette dynamique dès 2019 en accompagnant ses clients dans la recherche et le développement de nouvelles solutions pour leurs activités bas carbone. Depuis, notre portefeuille d'offres pour l'hydrogène, le CCUS, la géothermie et l'énergie solaire s'est enrichi, suscitant à la fois l'intérêt de nos clients traditionnels et de certains prospects, et permettant d'enregistrer régulièrement de nouvelles commandes. Aujourd'hui, Vallourec a décidé de regrouper ses offres destinées à la transition énergétique sous un seul nom commercial, Vallourec® New Energies.

Depuis plus de trois ans, Vallourec met à profit son expertise dans les domaines des matériaux et des connexions pour tester et qualifier ses produits destinés à de nouvelles applications, qu'il s'agisse des solutions d'isolation nécessaires au bon fonctionnement des systèmes géothermiques en circuit fermé, des fluctuations de température rencontrées dans les puits d'injection de CO 2 ou de la fragilisation potentielle causée par le contact avec les molécules d'hydrogène. Des étapes importantes ont été franchies dans chacune de ces activités, confirmant le rôle de Vallourec dans la transition énergétique et se traduisant par une nouvelle offre forte : Vallourec® New Energies.





Citation Vallourec® New Energies regroupe les produits et les services de Vallourec en faveur de la transition énergétique sous un nouveau nom qui affirme notre ambition de devenir un acteur de premier plan du secteur. Notre objectif est d'accompagner les clients dans leurs activités de transition énergétique en leur apportant une expertise sur les matériaux, ainsi que des produits et des solutions robustes, mais également en contribuant à définir de nouveaux standards industriels à mesure que ces nouveaux marchés continuent à se développer. Ulrika Wising Senior Vice President Energy Transition chez Vallourec

Résistance à la chaleur Vallourec est un acteur de l'industrie géothermique depuis plus de 30 ans, qui fournit des solutions tubulaires résistantes à la chaleur pour extraire de l'énergie propre de la terre. Nos dernières connexions VAM® sont qualifiées jusqu'à 350°C en cycles thermiques selon le TWCCEP (Thermal Well Casing Connection Evaluation Protocol). De plus, la solution innovante THERMOCASE® VIT (tube isolé sous vide) de Vallourec est un élément-clé des systèmes géothermiques en circuit fermé qui produisent de la chaleur et de l'électricité avec un minimum de pertes.

En 2022, nous avons annoncé un investissement dans GreenFire Energy Inc, une start-up américaine qui développe des systèmes géothermiques de pointe, basés sur leur innovation technologique, appelée GreenLoop ™ et dont le THERMOCASE® VIT constitue un élément essentiel.

Etanchéité au carbone Capter le CO 2 émis par les activités industrielles et le stocker dans le sous-sol est essentiel pour limiter le réchauffement climatique. Vallourec a joué un rôle important dans l'industrie en testant et en qualifiant des matériaux résistants à la corrosion pour transporter et stocker le CO 2 contenant des impuretés, ainsi qu'en qualifiant l'étanchéité de ses connexions VAM® pour stocker le carbone dans des réservoirs pétroliers désaffectés. Le protocole de qualification des connexions VAM®, développé par Vallourec, teste l'étanchéité des connexions dans plusieurs phases de pression et de cycles thermiques avec des températures descendant jusqu'à -80°C dans des scénarios d'éruption. Des clients tels que Neptune Energy ont déjà contacté Vallourec pour effectuer des recherches sur les matériaux les plus adaptés à leurs projets de capture et de stockage du carbone.

Adaptabilité aux multi-facettes de l'hydrogène L'hydrogène est une solution encore en devenir, mais extrêmement prometteuse comme vecteur d'énergie propre. Pour que l'industrie puisse exploiter tout son potentiel, il est nécessaire de mettre en place des infrastructures à l'échelle mondiale. Vallourec est à même de fournir des solutions et des tubes pour le transport et le stockage de l'hydrogène, quelles que soient les quantités à stocker : stockage en cylindres, dans des tubes ou stockage souterrain à grande échelle. En 2022, Vallourec a été choisi par Storengy, filiale d'ENGIE, l'un des leaders mondiaux dans le stockage souterrain de gaz naturel et acteur-clé dans le développement des gaz renouvelables, pour fournir une offre complète de solutions tubulaires et de services associé, dans le cadre du projet " HyPSTER ", le premier projet de stockage d'hydrogène renouvelable soutenu par l'Union européenne.



Vallourec est également largement impliqué dans le développement de nouveaux standards industriels pour les applications hydrogène. Le Groupe a ainsi développé un protocole de qualification validant l'étanchéité de ses connexions VAM® pour le stockage de l'hydrogène jusqu'à 560 bar. Vallourec participe également à de nombreux projets industriels conjoints et à des programmes de recherche, visant à élargir les connaissances sur l'hydrogène, comme le JIP H2Pipe de DNV, le programme de recherche norvégien HYDROGENi et le projet HyStorIES de la Commission européenne.

Suivre l'orientation du soleil Vallourec fournit à l'industrie solaire des tubes de torsion, ainsi que des profilés ouverts façonnés à froid pour la construction de trackers solaires. Les tubes de torsion s'étendent tout le long de chaque rangée de panneaux, pour les soutenir et leur permettre de tourner pour suivre continuellement le soleil d'est en ouest. Les profilés ouverts reposent verticalement sur le sol et soutiennent les tubes de torsion à intervalles réguliers. Ainsi, l'ensemble de la structure du tracker est soutenue par les tubes et les profilés ouverts.