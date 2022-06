Vallourec : le rebond se poursuit après une note favorable

L'action Vallourec prolonge son rebond amorcé la veille mardi en début de séance, toujours soutenue par la note favorable diffusée hier par les analystes de Barclays.



Après avoir grimpé de 4,5% lundi, le titre du fabricant de tubes sans soudure reprend encore 0,6% ce matin dans les premiers échanges.



Dans une étude consacrée au secteur européen des services pour l'énergie, Barclays a indiqué hier avoir relevé son opinion sur Vallourec de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif rehaussé de 11,5 à 17 euros.



'Nous pensons que Vallourec retrouve les faveurs des investisseurs, avec un bond de 95% par rapport à ses plus bas du mois de février et une surperformance de 49% par rapport à l'ensemble du secteur', fait remarquer le bureau d'études.



'Les conditions de marché sont porteuses et nous estimons que la nouvelle équipe de management restructure l'entreprise de manière dynamique, avec l'annonce d'un nouveau plan d'économies', poursuit-il.



Aux niveaux de cours actuels, son nouvel objectif fait apparaître un potentiel de hausse de l'ordre de 30%.



