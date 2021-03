Vallourec : Adoption du projet de plan de sauvegarde par le comité des établissements de crédit et assimilés et l'assemblée générale unique des obligataires

Communiqué de presse

Adoption du projet de plan de sauvegarde par le comité des établissements de crédit et assimilés et l'assemblée générale unique des obligataires

Boulogne-Billancourt (France), le 29 mars 2021 - Vallourec annonce que lors des réunions qui se sont tenues le 29 mars 2021 sur convocation de l'administrateur judiciaire désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 4 février 2021 dans le cadre de l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de Vallourec

SA, le comité des établissements de crédit et assimilés et l'assemblée générale unique des obligataires ont approuvé, à l'unanimité des votes exprimés, le projet de plan de sauvegarde reflétant l'accord de principe annoncé le 3 février dernier.

Vallourec se réjouit de ces approbations, la prochaine étape-clé étant l'Assemblée Générale des actionnaires du 20 avril 2021, à laquelle seront notamment soumises les résolutions nécessaires à la mise en œuvre du projet de plan de sauvegarde. L'approbation de ces résolutions aux majorités requises est nécessaire à la mise en œuvre de la restructuration financière prévue par le projet de plan de sauvegarde. Il est rappelé que compte tenu des conditions sanitaires cette assemblée se tiendra à huis clos.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l'énergie et pour d'autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d'une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 17 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie de l'indice SBF 120 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long Seulement.

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d'American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et l'action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Calendrier

20 avril 2021 20 mai 2021

Assemblée Générale Mixte

Publication des résultats du premier trimestre 2021

Pour plus d'informations, veuillez contacter :