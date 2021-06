Vallourec : Gros plan sur la valeur ajoutée de l'offre VAM® Field Service

A deep dive into the added value of VAM® Field Service 14/06/2021 - VAM Les opérateurs du secteur pétrolier et gazier bénéficient depuis plusieurs années du réseau mondial d'experts VAM® Field Service (VFS). Ces techniciens s'assurent que la qualité et les bonnes pratiques VAM® soient bien appliquées et respectées afin de garantir le bon déroulement des opérations sur les plateformes. Cependant, comme le précise Daniel Khoda Rahmi, Directeur de VAM® Field Service, les clients pourraient, de manière simple, profiter encore davantage de VFS. Explications…



L'équipe VAM® Field Service se compose de plus de 165 techniciens qualifiés, répartis dans 17 centres de service autour du monde. Leur mission consiste à s'assurer que la qualité des connexions VAM® est préservée, depuis leur départ de l'usine jusqu'à leur installation dans le puits, en offrant une gamme de services qui couvrent l'ensemble du cycle de vie des tubes. L'équipe VFS aide ainsi les opérateurs pétroliers et gaziers à assurer l'efficacité opérationnelle et à réduire leurs coûts.



En outre, notre offre VFS comprend de multiples services permettant de garantir l'intégrité des colonnes, incluant la réparation des tubes, la gestion des stocks, les inspections de qualité et de conformité auxquels s'ajoutent des services de conseil et de location de matériel.

Une assistance client essentielle, synonyme de rapidité, d'économies et de sécurité Au-delà du service classique de vérification et d'inspection, VFS propose également un service à forte valeur ajoutée permettant la résolution des anomalies. « On croit souvent - à tort - que nos techniciens se contentent d'examiner les courbes de vissage pour déterminer si elles sont acceptables ou non, explique Daniel. En réalité, lorsqu'un technicien vérifie les tubes sur site, il peut également identifier d'autres problèmes et proposer directement des solutions sûres et efficaces. »



C'est précisément ce qui s'est produit, il y a peu, lorsqu'un technicien VAM® qui travaillait sur la plateforme d'un client a constaté que les cônes de retenue ne maintenaient pas le corps du tube mais reposaient sur la face du manchon. « Notre expert a interrompu les opérations pour intervenir immédiatement et commander de nouveaux cônes de retenue et de nouvelles mâchoires, qui ont été héliportées sur la plateforme, se souvient Daniel. Grâce à la prise de décision rapide de notre spécialiste, nous avons non seulement éliminé tout risque de blessures, mais également permis au client d'économiser près d'un million de dollars. »



Les techniciens VFS peuvent en outre prendre en charge diverses activités tout au long du processus d'installation : supervision du montage des tubes, inspection de leur stockage, contrôles de la qualité et de la conformité.

Support Citation Citation Nous offrons à nos clients un accompagnement essentiel en matière de planification et d'installation. Certains d'entre eux exploitent des plateformes offshores qui utilisent des milliers de tubes ; nous pouvons les aider à déterminer le nombre de tubes nécessaires et le type d'inspections requises. Daniel Khoda Rahmi Directeur de VAM® Field Service

Gérer les risques pour éviter les erreurs coûteuses Il faut apprécier à leur juste valeur les avantages que présentent tous ces services : les opérateurs pétroliers peuvent en effet bénéficier à la fois d'une plus grande efficacité opérationnelle, d'une réduction des risques et d'une intégrité totale du produit.



« Je compare souvent l'installation de tubes au montage de meubles en kit, plaisante Daniel. Lorsqu'il s'agit d'assembler de nouvelles étagères, on est probablement capable de se débrouiller seul, mais nous ne sommes jamais certains à 100 % de le faire correctement. Le montage prendra plus de temps qu'avec un spécialiste sans garantir la stabilité des étagères. Il en va de même avec le service VFS : nos clients peuvent installer les tubes eux-mêmes, mais connaissent-ils les bonnes pratiques et les meilleurs paramètres à utiliser pour tirer le meilleur parti de leurs connexions ? »



Malgré les avantages évidents, certains opérateurs perçoivent ce service comme une assurance supplémentaire superflue. Cependant, des déclarations en apparence anodines telles que « C'est juste un tube de cuvelage » ou « Nous avons toujours fait comme ça » ont parfois eu pour conséquence des résultats catastrophiques sur l'intégrité de certains puits, entraînant des coûts parfois exorbitants. Les opérateurs peuvent perdre entre 10 millions de dollars, pour une redescente de complétion après l'échec d'un test de pression, et 300 millions de dollars pour l'arrêt et la re-complétion d'un puits.



Pour Daniel, les gains réalisés en cas d'incident compensent largement le coût du service VFS : « Lorsqu'un technicien VFS répare un tube endommagé, il permet à l'opérateur de réaliser des économies substantielles en lui évitant la manipulation et la réparation des tubes, ainsi que les temps d'arrêt inhérents. De même, si une erreur passe inaperçue dans une courbe de vissage, un opérateur peut être amené à retirer toute la colonne ou à réparer une fuite sur un puits. Un risque se définit comme la probabilité d'une fuite (faible) multipliée par ses conséquences potentielles (très élevées). Le résultat de cette équation parle de lui-même. »



Innover pour l'avenir L'offre de services proposée par VFS est déjà très large mais cela ne nous empêche pas de chercher en permanence à tirer parti des nouvelles technologies pour améliorer nos services. « Nous proposons les solutions Realwear et HoloLens pour réaliser des inspections à distance. Ainsi, nous pouvons enregistrer ces inspections et permettons à nos clients de voir en temps réel tous les points de contrôle pertinents sans quitter leurs bureaux, explique Daniel. Cela fait partie de l'offre actuelle de VFS, offre que nous enrichissons régulièrement, et qui est déjà synonyme de valeur ajoutée pour nos clients, mais aussi de sécurité accrue et de réduction des coûts. »



Vallourec s'engage ainsi à proposer à ses clients une offre complète alliant l'indispensable présence d'un technicien sur site à des solutions digitale à distance, à forte valeur ajoutée.« Cela fait des années que les techniciens VAM® Field Service assistent les opérateurs pétroliers et gaziers, conclut Daniel, et nous sommes bien décidés à adapter notre offre à l'évolution future des besoins de l'industrie. Les services à distance seront prochainement au cœur des discussions et les opérateurs sont déjà enthousiasmés par le travail que nous avons accompli jusqu'à présent. »



Ne manquez pas notre prochain article, qui vous dévoilera l'intégralité de notre offre de services à distance VAM® Field Service.