Vallourec : La valeur du jour à Paris VALLOUREC a le vent en poupe

En hausse de 5,3% à 29,26 euros, Vallourec signe l'une des plus fortes progressions du SBF 120, soutenu par un vent porteur. En premier lieu, le fabricant de tubes en acier pour l'industrie de l'énergie profite, comme d'autres valeurs liées aux matières premières, de la hausse du pétrole. Le baril de Brent vient de franchir de nouveau le seuil symbolique des 70 dollars le baril (+1,99%) dans le sillage de l'accélération confirmée de l'activité manufacturière en Chine et en Europe au mois de mai.



Plus le prix du pétrole est élevé, plus les compagnies d'exploration-production, clientes de groupes comme Vallourec, CGG (+4,3%) ou Technip Energies (+1,2%), ont intérêt à produire et donc à investir. D'ailleurs, TotalEnergies gagne, lui, 2,3% pour occuper la tête du CAC 40.



Signe de cette reprise tangible des investissements des majors après une période difficile liée à la pandémie, un consortium regroupant le géant norvégien Equinor et l'américain Exxon vient d'annoncer un investissement de 8 milliards de dollars dans un gisement sous-marin au Brésil.



Enfin, Vallourec a officialisé ce matin la cession de sa filiale spécialisée dans la fabrication de tubes sans soudure pour l'industrie nucléaire, Valinox, à Framatome.



Le spécialiste des réacteurs nucléaires, filiale d'EDF reprend l'usine française de Valinox, située à Montbard (Côte d'Or). L'intégration de Valinox Au sein de Framatome va lui permettre de rejoindre pleinement la filière nucléaire française, de bénéficier des synergies possibles avec cet acteur majeur et de lui assurer de nouvelles perspectives commerciales, a assuré Vallourec.



Ce dernier se sépare d'une activité qui ne faisait plus partie de ses priorités. Vallourec, en pleine restructuration financière, entend se concentrer sur la reprise espérée de la production d'hydrocarbures aux Etats-Unis et au Brésil où il est bien implanté.