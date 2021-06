Vallourec : VAM® EPIC, la nouvelle référence en matière de connexions intégrales premium

22/06/2021 - VAM

Alors que les compagnies pétrolières et gazières américaines sont confrontées à des architectures de puits de plus en plus complexes et à un renforcement des réglementations environnementales pour les puits en eaux profondes, les opérateurs sont plus que jamais à la recherche d'équipements fiables de très haute qualité. Pour répondre à cette demande, Vallourec a développé VAM® EPIC, une nouvelle connexion intégrale premium améliorée, pour les tubes avec extrémités refoulées, utilisés dans les puits en eaux profondes. Elle est disponible dans l'ensemble de la gamme dimensionnelle des tubes de cuvelage.



Bertrand Veaux, Chef de produit VAM® EPIC, présente le développement et les bénéfices de cette connexion, et précise les réponses qu'elle apporte aux défis spécifiques de nos clients.



L'histoire de VAM® EPIC commence en 2013, bien avant que Vallourec ait un produit spécifique en tête pour le marché nord-américain.



« Initialement notre idée était de concevoir une connexion fiable qui puisse atteindre des niveaux de performance équivalents en termes d'espace annulaire résiduel et de performance pour les puits en eaux profondes », explique Bertrand. « Lors de la descente, un tube traverse différentes strates géologiques et des conditions très changeantes, par exemple le type et la densité de la boue, la pression et les variations de température. Pour relever ce défi et atteindre le fond du puits, les opérateurs ont besoin de tubes de cuvelage en différentes dimensions, ce qui signifie souvent qu'il faut privilégier l'espace annulaire résiduel élevé par rapport à la performance. Notre objectif était de développer une solution qui puisse garantir les deux. »



La marée noire de Deepwater Horizon, qui a rejeté plus de 130 millions de gallons de pétrole dans la mer, a accentué ce besoin de tubes de haute qualité. En réponse, le gouvernement des États-Unis a renforcé les réglementations relatives aux puits de pétrole et de gaz en eaux profondes, en ajoutant de nouvelles exigences de sécurité et en modifiant les lois sur la responsabilité. En l'espace de quelques mois, assurer la qualité, la sécurité et la viabilité à long terme de leurs projets en eaux profondes est devenu une priorité absolue pour les opérateurs américains.



« Soudain, il y avait un nouveau marché aux États-Unis pour des tubes de très haute qualité, respectueux de l'environnement, fiables et capables de répondre aux nouvelles exigences réglementaires », explique Bertrand. « Nous étions prêts, les prémices du projet VAM® EPIC avaient déjà été lancées. »