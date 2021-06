Vallourec : annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 300 millions d'euros

Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Communiqué de presse VALLOUREC ANNONCE LE SUCCES DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION D'ENVIRON 300 MILLIONS D'EUROS Boulogne-Billancourt (France), le 24 juin 2021 - Vallourec S.A. (Euronext Paris : VK) (« Vallourec » ou la Société ») annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (l'« Augmentation de Capital avec DPS »), via l'émission de 52.954.807 actions ordinaires nouvelles (les « Actions Nouvelles ») au prix de souscription de 5,66 euros par action, représentant un montant brut, prime d'émission incluse de 299.724.207,62 euros. L'opération s'inscrit dans le plan de sauvegarde arrêté par le Tribunal de commerce de Nanterre le 19 mai 2021 (le « Plan de Sauvegarde »). Le produit de l'Augmentation de Capital avec DPS sera affecté au remboursement partiel des créances au titre des différents RCF et des obligations des créanciers de la Société (les « Créanciers Convertis »), à l'exception de BNP Paribas, CIC et Natixis (les « Banques Commerciales »). A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 21 juin 2021, la demande totale d'Actions Nouvelles à titre irréductible et à titre réductible s'est élevée à 64.995.718 actions correspondant à un taux de souscription de 122,74%. 48.320.557 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 91,25% des Actions Nouvelles à émettre. Conformément à leurs engagements de souscription, Nippon Steel Corporation et Bpifrance Participations ont respectivement souscrit, à titre irréductible, à 6.183.736 Actions Nouvelles (soit un montant d'environ 35 millions d'euros) et à 3.533.537 Actions Nouvelles (soit un montant d'environ 20 millions d'euros) ;

La demande à titre réductible a porté sur 16.675.161 Actions Nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 4.634.250 actions nouvelles réparties selon un coefficient de 1,11567826 calculé sur le nombre de droits présentés à l'appui des souscriptions à titre irréductible sans qu'il puisse en résulter une attribution de fractions d'Action Nouvelle et sans que l'attribution puisse être supérieure à la quantité d'Actions Nouvelles demandées à titre réductible. Commentant ces résultats, Edouard Guinotte, Président du Directoire de Vallourec, a déclaré : « Nous nous réjouissons du succès de cette augmentation de capital et tenons à remercier nos actionnaires, qui ont démontré leur soutien et leur confiance dans les perspectives du groupe. Avec la mise en œuvre prévue le 30 juin de l'ensemble des composantes de sa restructuration financière, Vallourec sera pleinement armé pour déployer résolument son plan stratégique, et capitaliser sur la reprise de ses marchés ». BNP Paribas et Natixis ont agi en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de file et Teneurs de Livre Associés et CIC Market Solutions a agi en qualité de Teneur de Livre Associé dans le cadre de l'Augmentation de Capital avec DPS. Il est par ailleurs rappelé que le Plan de Sauvegarde prévoit notamment les opérations d'émissions suivantes : une émission d'actions nouvelles dans le cadre de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au bénéfice des Créanciers Convertis, d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 1.330.998.569,43 euros, par émission de 164.523.927 actions nouvelles souscrites par les Créanciers Convertis par voie de compensation avec une partie de leurs créances au titre des différents RCF et des obligations de la Société ;

une émission de 30.342.337 BSA au profit des Banques Commerciales, souscrits pour un montant total de 303.423,37 euros par voie de compensation avec une partie leurs créances au titre des différents RCF de la Société, chaque BSA donnant le droit de souscrire à une action nouvelle au prix d'exercice de 10,11 euros par BSA ;

une émission de nouvelles obligations pour un montant nominal total de 1.023 millions d'euros, souscrites par les Créanciers Convertis par voie de compensation avec une partie de leurs créances au titre des différents RCF et des obligations de la Société ;

le remboursement d'un montant de 262 millions d'euros à l'ensemble des créanciers au titres des obligations et des RCF de la Société au prorata de leurs créances restructurées, ainsi que le paiement aux créanciers des intérêts, commissions d'engagement, commissions d'utilisation et intérêts de retard au titre des RCF et des obligations pour la période jusqu'au 1 er février inclus ;

février inclus ; l'abandon de créances par les Banques Commerciales à hauteur de 169 millions d'euros ; et

la mise en place par les Banques Commerciales (i) d'un crédit renouvelable de 462 millions d'euros, (ii) de prêts garantis par l'Etat pour un montant total de 262 millions d'euros et (iii) de lignes de caution de 178 millions d'euros sur un horizon de 5 ans. Règlement et livraison L'émission des Actions Nouvelles, le règlement-livraison de l'Augmentation de Capital avec DPS et l'admission des Actions Nouvelles à la négociation sur Euronext Paris devraient avoir lieu le 30 juin 2021, concomitamment au règlement-livraison de l'Augmentation de Capital Réservée et à l'émission des BSA ayant fait l'objet d'un prospectus approuvé par l'AMF le 31 mars 2021 sous le numéro 21-093, ainsi qu'à la réalisation notamment des autres opérations d'émission prévues par le Plan de Sauvegarde rappelées ci-dessus. Les Actions Nouvelles donneront immédiatement à leurs détenteurs le droit aux distributions déclarées par Vallourec compter de la date d'émission. Elles seront immédiatement fongibles avec les actions existantes de la Société, et seront négociées sur la même ligne sous le code ISIN FR0013506730. La Société publiera un nouveau communiqué de presse suivant la réalisation des opérations susvisées de règlement et livraison. Dilution Un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'Augmentation de Capital avec DPS et n'ayant pas participé à cette dernière, détiendrait 0,18% du capital suite à l'émission des Actions Nouvelles et 0,04% du capital suite à l'émission des actions nouvelles issues de l'Augmentation de Capital avec DPS, de l'Augmentation de Capital Réservée et de l'exercice de la totalité des BSA. Disponibilité du Prospectus Le prospectus (le « Prospectus ») approuvé par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») sous le numéro 21- 199 en date du 2 juin est constitué (i) du document d'enregistrement universel de la société Vallourec déposé auprès de l'AMF le 29 mars 2021 sous le numéro D.21-0226 (le « Document d'Enregistrement Universel »), (ii) de l'amendement au Document d'Enregistrement Universel déposé auprès de l'AMF le 2 juin 2021 sous le numéro D.21-0226-A01 (l'« Amendement »), (iii) d'une note d'opération en date du 2 juin 2021 (la « Note d'Opération ») et (iv) du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'Opération). Le Prospectus est disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la société (www.vallourec.com/fr/investisseurs). Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société (27, avenue du Général Leclerc - 92100 Boulogne-Billancourt, France).

