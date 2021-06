Vallourec : cession de Valinox Nucléaire finalisée

Vallourec annonce avoir finalisé la cession à Framatome de Valinox Nucléaire SAS, société située sur le site de production français de Montbard (Côte d'Or) et spécialisée dans les tubes pour îlot nucléaire.



'Cette opération fait suite à l'obtention de l'ensemble des approbations et autorisations réglementaires requises et à la consultation des instances représentatives du personnel', précise le fabricant de tubes sans soudures



'L'intégration de Valinox Nucléaire au sein de Framatome va lui permettre de rejoindre pleinement la filière nucléaire française, de bénéficier des synergies possibles avec cet acteur majeur et de lui assurer de nouvelles perspectives commerciales', poursuit-il.



