Vallourec : finalise avec succès sa restructuration financière et adopte un nouveau mode de gouvernance

du remboursement d'un montant de 262 millions d'euros à l'ensemble des créanciers au titre des Obligations et des RCF au prorata de leurs créances restructurées, ainsi que le paiement aux créanciers des intérêts, commissions d'engagement, commissions d'utilisation et intérêts de retard au titre des RCF et des Obligations pour la période jusqu'au 1

Je tiens également à remercier l'ensemble de nos clients et partenaires, qui ont maintenu leur confiance en Vallourec dans ce contexte sans précédent, ainsi que nos équipes, dans toutes les régions, pour leur engagement et leur détermination continus et exemplaires. »

Notre feuille de route est claire et s'appuie sur deux axes majeurs : renforcer la profitabilité de notre cœur de métier et activer des leviers additionnels de création de valeur comme l'exploitation du plein potentiel de notre mine de fer au Brésil et l'accélération de notre engagement dans la transition énergétique pour répondre aux besoins croissants de nos clients.

Nous avons franchi avec succès les dernières étapes de notre restructuration financière. Grâce à une structure financière assainie et au soutien de nos nouveaux actionnaires de référence, Apollo et SVPGlobal, nous sommes à même de déployer pleinement notre plan stratégique.

Le Conseil d'administration se prononcera également sur l'unicité des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général, qui devraient être confiées à M. Edouard Guinotte. M. Pierre Vareille devrait être nommé Vice- Président et Administrateur Référent du Conseil d'administration de la Société et M. Olivier Mallet Directeur Général Délégué de la Société. Par ailleurs, MM. Paul Marchand pour SVPGlobal et Conor J. Sutherland pour Apollo devraient être nommés censeurs.

la modification du mode d'administration et de direction de la Société en structure à conseil d'administration en lieu et place de la structure à directoire et conseil de surveillance ; et

Après la réalisation des augmentations de capital (avant et après l'exercice des BSA) et à la connaissance de la Société, la structure de l'actionnariat de la Société est la suivante :

28 juillet 2021 Publication des résultats du second trimestre et du premier semestre 2021

