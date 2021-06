Vallourec : lancement d'une augmentation de capital

Vallourec annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant d'environ 300 millions d'euros, dernière étape de la restructuration financière dont le plan de sauvegarde a été approuvé par le Tribunal de commerce de Nanterre le 19 mai.



Elle donnera lieu à l'émission de 52.954.807 actions nouvelles, au prix de souscription de 5,66 euros par action. La souscription sera ouverte du 8 juin jusqu'à la clôture de la séance du 21 juin et le règlement-livraison devrait avoir lieu le 30 juin.



Le fabricant de tubes sans soudures précise que dans le cadre de cette opération, des engagements de souscription ont été pris par Nippon Steel Corporation et Bpifrance Participations pour un montant total de 55 millions d'euros.



