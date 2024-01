Vallourec : partenariat dans l'hydrogène, le titre monte

Le 31 janvier 2024 à 10:47 Partager

Le titre Vallourec figure parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF 120 mercredi matin à la Bourse de Paris suite à l'annonce d'un partenariat dans le stockage d'hydrogène.



L'équipementier pour le secteurs de l'énergie explique que la collaboration vise à étudier l'intégration d'une solution de stockage qu'il a conçue avec les installations de H2V, un spécialiste de l'hydrogène vert, à Marseille Fos.



Avec un effectif de plus de 50 personnes, H2V dispose d'un portefeuille commercial de projets estimé à 1,8 GW à horizon 2030 et à plus de 3 GW pour 2040, essentiellement situés en France, Belgique et au Royaume-Uni.



Cet accord intervient alors que Vallourec a fait son entrée sur le marché du stockage d'hydrogène avec le lancement de 'Delphy', un dispositif enterré capable de stocker jusqu'à 100 tonnes d'hydrogène gazeux dans des conditions de sécurité maximales.



Avec ce système - qui s'adresse aux producteurs et aux utilisateurs d'hydrogène vert - Vallourec dit vouloir se positionner comme un 'acteur clé' de la chaîne de valeur de l'hydrogène.



Vers 10h30, l'action Vallourec progressait de 1,8% alors que l'indice SBF 120 avançait d'environ 0,2% au même moment.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.