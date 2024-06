Vallourec participera à l'Hydrogen Technology Conference & Expo North America et à la Carbon Capture Technology Conference & Expo North America à Houston, Texas.

Vallourec participera à l'Hydrogen Technology Conference & Expo North America et à la Carbon Capture Technology Conference & Expo North America à Houston, Texas.

Meudon (France), le 26 juin 2024 - Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, annonce sa participation à l'Hydrogen Technology Conference & Expo North America, organisée conjointement avec la Carbon Capture Technology Conference & Expo North America, qui se tiendront à Houston, Texas, les 26 et 27 juin 2024. Comme chaque année, ces événements réuniront tous les acteurs clés du secteur de la décarbonation pour discuter des technologies avancées dans les domaines de l'hydrogène et de la capture du carbone.

Pour la troisième année consécutive, Vallourec sera présent à l'évènement dans le cadre de son engagement en faveur de la décarbonation pour présenter ses technologies à forte valeur ajoutée dans le secteur des nouvelles énergies. Le Groupe sera également présent à l'édition européenne du Salon à Hambourg (Allemagne) en octobre 2024.

En tant qu'exposant, Vallourec mettra en avant son portefeuille Vallourec® New Energies, comprenant des solutions innovantes pour la transition énergétique. Fort de son expertise de longue date en métallurgie, appliquée aux environnements corrosifs, à haute pression et haute température, le Groupe possède un avantage technologique qui lui permet d'influencer de manière significative les marchés émergents de l'énergie, en particulier dans le transport et le stockage de l'hydrogène, ainsi que dans le CCUS (Capture, Utilisation et Stockage du Carbone).

Le Groupe présentera également Delphy, sa dernière innovation technologique pour le stockage de l'hydrogène, conçue pour stocker en toute sécurité une capacité de 1 à 100 tonnes d'hydrogène gazeux comprimé avec une emprise au sol minimale. Avec cette solution, Vallourec s'engage à contribuer à l'accélération de la production d'hydrogène vert et à la décarbonation industrielle.

Le 27 juin, Vincent Designolle, Directeur Delphy chez Vallourec et expert de l'industrie de l'hydrogène, participera à deux tables rondes, dans le cadre du programme de conférences :

Une table ronde de dirigeants, consacrée aux marchés de l'hydrogène en dehors des États-Unis, afin de discuter du marché émergent de l'hydrogène, et plus particulièrement en Europe.

afin de discuter du marché émergent de l'hydrogène, et plus particulièrement en Europe. Un débat d'experts sur la sécurité dans le stockage et le transport d'hydrogène afin de fournir aux acteurs de l'industrie des éléments de réflexion sur la manière de réduire les risques dans les projets liés à l'hydrogène.

« Nous sommes ravis de participer une fois de plus à l'Hydrogen Technology Expo & Conference North America. Notre présence s'inscrit dans une ambition plus large de soutenir le développement de l'hydrogène, comme le démontre notre portefeuille actuel d'environ 50 projets potentiels, y compris aux États-Unis et au Canada, une région prioritaire pour nous. » déclare Vincent Designolle, Directeur Delphy chez Vallourec.

Un dossier de presse consacré au portefeuille Vallourec® New Energies sera disponible lors du salon et en ligne. Pour télécharger ce dossier de presse, cliquez ici.

Des informations plus détaillées sont également disponibles sur le site officiel : https://www.hydrogen-expo.com/.

À propos de Vallourec

Vallourec est un leader mondial des solutions tubulaires premium pour les marchés de l'énergie et pour des applications industrielles exigeantes telles que les puits de pétrole et de gaz dans des environnements difficiles, les projets architecturaux complexes et les équipements mécaniques haute performance. L'esprit pionnier de Vallourec et sa R&D de pointe ouvrent de nouvelles frontières technologiques. Avec près de 15 000 employés dévoués et passionnés dans plus de 20 pays, Vallourec travaille main dans la main avec ses clients pour offrir bien plus que des tubes : Vallourec propose des solutions tubulaires innovantes, sûres, compétitives et intelligentes pour rendre chaque projet possible.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé.

Aux États-Unis, Vallourec a établi un programme de certificats de dépôt américains (ADR) de niveau 1 sponsorisé (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et une action ordinaire Vallourec a été fixée à 5:1.

