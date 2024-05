Vallourec : recul du résultat brut d'exploitation au premier trimestre

Le 16 mai 2024

Vallourec a enregistré au premier trimestre une baisse de 27% de son résultat brut d'exploitation (RBE) 235 millions d’euros. Le spécialiste des tubes en acier sans soudure affiche une marge de RBE de 23,7% contre 23,9%, un an auparavant. " Cette diminution est largement due à la baisse des prix de vente moyens du segment Tubes en Amérique du Nord, compensée par l'amélioration des résultats du segment Tubes en dehors de l'Amérique du Nord ", a expliqué la société. Vallourec a enregistré un chiffre d’affaires de 990 millions d’euros, en baisse de 26% en raison de la chute des volumes.



La société a dévoilé un flux de trésorerie disponible ajusté de 172 millions d'euros et une génération de trésorerie globale de 102 millions d'euros.



Le spécialiste des tubes en acier sans soudure indique être en avance sur le plan de désendettement. Vallourec affiche une dette nette de 485 millions d'euros au premier trimestre, en baisse par rapport au trimestre précédent et réduite de plus de moitié par rapport au niveau du premier trimestre 2023 à 1 milliard d'euros.



" Nous sommes désormais en avance sur notre objectif d'atteindre une dette nette nulle d'ici fin 2025, au plus tard. En conséquence, nous prévoyons un retour aux actionnaires dès 2025, au plus tard " a déclaré son PDG, Philippe Guillemot.



En 2024, Vallourec anticipe une marge de RBE groupe élevée en 2024 résultant de solides prix des tubes à l'international en carnet de commandes et de la poursuite de l'amélioration de sa performance opérationnelle. Il prévoit également une réduction significative de la dette nette par rapport au premier trimestre 2024.



Pour le second semestre, le RBE groupe est anticipé en baisse modérée par rapport au premier trimestre 2024 en raison des dynamiques de marché aux Etats-Unis.