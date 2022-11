Vallourec : retour aux bénéfices au 3e trimestre

Vallourec affiche au titre du troisième trimestre 2022, un résultat net part du groupe positif de six millions d'euros, contre une perte de sept millions sur la même période en 2021, ainsi qu'un RBE (résultat brut d'exploitation) en hausse de 55% 198 millions d'euros.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 53,6% à 1,28 milliard, le fabricant de tubes mettant en avant une 'forte dynamique commerciale aux Etats-Unis et dans d'autres régions, grâce aux accords long terme signés avec ses clients tels que Saudi Aramco, ADNOC et Petrobras'.



Pour l'ensemble de l'année 2022, Vallourec confirme ses objectifs d'un RBE entre 650 et 750 millions d'euros, avec un flux de trésorerie disponible positif au second semestre, grâce à la forte performance attendue au quatrième trimestre.



