Vallourec : révèle les conditions financières du départ d'Édouard Guinotte

Vallourec a détaillé les conditions financières du départ de son PDG, Édouard Guinotte. La rémunération fixe du dirigeant au titre de l’exercice 2022 s’élèvera à 130.434,78 euros bruts. Elle a été calculée prorata temporis du 1er janvier 2022 jusqu’à la cessation de ses fonctions. Pour l'exercice 2021, le conseil d'administration a fixé le taux de réussite des objectifs à 98,93%. La rémunération variable annuelle d'Édouard Guinotte sera donc de 593.580 euros bruts.



Pour la période du 1er janvier 2022 au 20 mars 2022, le conseil d'administration a décidé de calculer prorata temporis la rémunération variable sur la base d'un taux de réussite des objectifs à 100%, soit un montant de 130.434,78 euros bruts.



Concernant la "rémunération incitative", Edouard Guinotte s'est vu attribuer un total de 1.002.767 actions gratuites au titre de ce plan, réparties en 292.852 actions gratuites Tranche 1, 292.852 actions gratuites Tranche 2, 292.852 actions gratuites Tranche 3 et 124.211 actions gratuites Tranche 4.



Conformément aux règles du plan et aux termes et conditions des actions gratuites, la totalité des actions gratuites T2, des actions gratuites T3 et des actions gratuites T4 d'Édouard Guinotte, et 80% de ses actions gratuites T1 seront caduques. Il n'aura droit qu'à 20% des 292.852 actions gratuites de la Tranche 1.



Vallourec a conclu avec Édouard Guinotte un protocole transactionnel dans le contexte de la cessation de ses fonctions de PSG. Ce Protocole prévoit le versement d'une indemnité transactionnelle ainsi que la mise en œuvre de l'obligation de non-concurrence prévue lors de la nomination d'Édouard Guinotte.



La conclusion de ce protocole était nécessaire à Vallourec afin de préserver ses intérêts dans le contexte du départ de son ancien dirigeant, dont le contrat de travail était suspendu, en prévoyant une renonciation à tout recours ou action de ce dernier au titre de l'exécution et/ou de la cessation de l'ensemble de ses fonctions au sein du groupe et en confirmant la mise en œuvre de l'engagement de non-concurrence pour une durée de 18 mois.



Il a été convenu le versement d'une indemnité transactionnelle d'un montant de 883.237,84 euros bruts aux fins de régler à l'amiable et de manière définitive les modalités de cessation de l'ensemble des fonctions d'Édouard Guinotte au sein de Vallourec.



Édouard Guinotte, qui a rejoint le groupe en 1995, est en droit de percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la Convention collective des cadres et ingénieurs de la métallurgie, soit 439.200 euros bruts, ainsi qu'une indemnité de préavis égale à 6 mois de salaire, soit 180.000 euros bruts.



En outre, en contrepartie d'un engagement de non-concurrence, qui s'appliquera pour une durée de 18 mois à compter de la cessation de ses fonctions au titre de son mandat social de PDG, Édouard Guinotte percevra une indemnité de non-concurrence d'un montant total de 728.857,84 euros bruts, correspondant à 12 mois de rémunération monétaire brute fixe et variable, versée en 18 mensualités de 40.492,10 euros bruts.



Édouard Guinotte bénéficiera pendant 12 mois de prestations d'outplacement (aide au reclassement professionnel) dans la limite de 50.000 euros (HT).



Il conservera ses droits acquis au titre du régime de retraite à cotisations définies dit " Article 82 " à la date de cessation de ses fonctions de PDG.



Le versement de l'abondement par Vallourec au titre des exercices 2021 et 2022, composé d'une part versée à l'assureur (50%) et d'une part versée directement à Édouard Guinotte (50%), s'élèvera au total à 179.038 euros bruts au titre de l'exercice 2021 et 39.130 euros bruts au titre de l'exercice 2022.