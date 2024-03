Paris (awp/afp) - Vallourec, métallurgiste de pointe spécialisé dans les tubes sans soudure pour l'industrie pétrolière et gazière, est sorti du rouge en 2023 après son plan de redressement et la fermeture de ses usines allemandes: il a annoncé vendredi un bénéfice net de 496 millions d'euros pour 2023 contre une perte nette de 366 millions d'euros en 2022.

"Ces résultats sont un tournant dans l'histoire de l'entreprise, Vallourec tourne définitivement la page de son redressement, ce qui lui permet de remaîtriser son destin et d'investir dans son futur", a déclaré le PDG du groupe centenaire, Philippe Guillemot, lors d'un bref entretien téléphonique avec la presse vendredi.

Après avoir frôlé la faillite, le groupe a retrouvé la rentabilité: il affiche son "meilleur résultat d'exploitation depuis 15 ans" (...) et une dette nette réduite de moitié en un an, a notamment indiqué M. Guillemot, passé par Michelin, Valeo, Faurecia, Areva Transmission et Elior.

Pour cela, le groupe a dû fermer en 2023 ses deux usines de tubes en Allemagne à Mülheim et Duesseldorf, et transférer leurs activités vers le Brésil. Au passage, il a supprimé 3.000 emplois au niveau mondial et réorganisé son fonctionnement en supprimant trois niveaux de hiérarchie.

Le plan de redressement mis en oeuvre à l'arrivée de M. Guillemot aux commandes, en mai 2022, permet la naissance d'un "nouveau Vallourec" malgré le coût de la restructuration, a estimé le dirigeant.

Au 4e trimestre 2023, le groupe a inscrit une charge de 185 millions d'euros principalement liée à la restructuration en Allemagne, dont 127 millions d'euros sont consacrés à dédommager son ancien fournisseur d'acier en Allemagne, HKM. "L'obligation résiduelle dans le cadre de son contrat d'approvisionnement long terme prendra fin en 2028".

Sur l'année, le résultat brut d'exploitation s'est élevé à 1,19 milliard d'euro, "supérieur à la limite haute de la fourchette" annoncée par le groupe.

La dette nette a été réduite à 570 millions d'euros contre 1,13 milliard au 31 décembre 2022. "Nous sommes en bonne voie pour atteindre une dette nulle fin 2025 au plus tard", a assuré M. Guillemot.

Au total, le chiffre d'affaires s'est élevé à 5,11 milliards d'euros contre 4,88 milliards en 2022.

Pour 2024, Vallourec prévoit "une nouvelle année de fort résultat brut d'exploitation", celui du premier semestre devrait être "similaire" à celui du second semestre 2023, à 502 millions d'euros.

afp/al