Vallourec signe un contrat avec OneSubsea® pour la fourniture de risers d’intervention sur le champ Bacalhau d'Equinor au Brésil

Meudon (France), le 2 mars 2022 – Vallourec, un leader mondial des solutions tubulaires premium, annonce avoir remporté un contrat auprès de OneSubsea®, la division de Schlumberger spécialisée dans les technologies et les systèmes de production et de traitement sous-marins, pour la fourniture de 3 000 mètres de tubes riser profilés (upset) équipés de la connexion VAM® TTR HW NA pour le projet Bacalhau au large du Brésil. Le contrat a été attribué au nom de Subsea Integration Alliance, alliance stratégique mondiale entre Subsea 7 et OneSubsea®.

Découvert en 2012 et situé à 185 km de la côte, le champ de Bacalhau se trouve à une profondeur d'eau de 2 050 m dans le bassin présalifère de Santos. Le développement consistera en 19 puits sous-marins reliés à l'une des plus grandes unités flottantes de production, de stockage et de chargement (FPSO) du Brésil. Le début de la production est prévu en 2024.

Après une phase complète de design pour répondre aux attentes de l'opérateur Equinor, OneSubsea® a sélectionné la solution de haute performance Vallourec pour son système OWIRS (Open Water Intervention Riser System). Celle-ci est basée sur des tubes sans soudure profilés (upset) en acier équipés d'une connexion premium spéciale VAM® TTR HW NA pour faire face aux conditions de fatigue et à l'environnement corrosif de la mer.

La tuberie PFP® de Vallourec à Aulnoye-Aymeries (Hauts de France) produira ces tubes profilés dont les extrémités avec upset seront également filetées sur site.

« Nous sommes très fiers d'avoir été choisis par OneSubsea® et Equinor pour le projet Bacalhau. Être sélectionnés pour la fourniture d'un système de riser d'intervention si exigeant nous donne l'occasion de prouver que nos tubes profilés sont très efficaces et compétitifs. Notre usine de tubes PFP® d'Aulnoye-Aymeries possède des capacités uniques pour fabriquer des tubes fiables avec des extrémités profilées (upset), un poids de tube optimisé et des options multiples pour les connexions VAM® ou celles fournies par le client » a déclaré Hubert Paris, Senior Vice President Europe/Afrique.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 17 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

A propos de Subsea Integration Alliance

Subsea Integration Alliance est une alliance stratégique mondiale entre Subsea 7 et OneSubsea®, la division de Schlumberger spécialisée dans les technologies et les systèmes de production et de traitement sous-marins. Elle intègre la planification du développement des champs, la livraison des projets et les solutions de cycle de vie complet grâce à un vaste portefeuille de technologies et de services. Subsea Integration Alliance augmente les performances des systèmes sous-marins en aidant les clients à sélectionner, concevoir, construire et exploiter les projets les plus intelligents. Cela permet d'éliminer les modifications coûteuses, d'éviter les retards et de réduire les risques pendant toute la durée de vie du champ. Pour plus d'informations, visitez le site www.subseaintegrationalliance.com.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Relations investisseurs

Jérôme Friboulet

Tél : +33 (0)1 49 09 39 77

Investor.relations@vallourec.com Relations presse

Héloïse Rothenbühler

Tél : +33 (0)6 45 45 19 67

heloise.rothenbuhler@vallourec.com



Relations actionnaires individuels

N° Vert : 0 800 505 110

actionnaires@vallourec.com









vallourec.com

Suivez-nous sur Twitter @Vallourec

Pièce jointe