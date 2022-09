Vallourec : va conduire des tests sur les matériaux pour un projet de stockage de CO2 de Neptune Energy en mer du Nord

Vallourec va réaliser une série de tests pour valider les matériaux utilisés par Neptune Energy pour injecter en toute sécurité du CO 2 dans des puits désaffectés dans les eaux néerlandaises de la mer du Nord.

Ouvrir la voie aux projets CCS grâce à des essais de matériaux avancés Fin 2020, Neptune Energy, une société énergétique indépendante, a annoncé le lancement d'une étude de faisabilité en vue d'un projet offshore de capture et de stockage du carbone (CCS) à grande échelle, situé dans les eaux néerlandaises de la mer du Nord, et qui devrait permettre de stocker en toute sécurité 120 à 150 millions de tonnes de CO 2 dans des gisements de gaz désaffectés. S'il se concrétise, ce projet deviendrait l'une des plus grandes installations de CCS de la région.

Dans le cadre des projets CCS, activité relativement récente dans le secteur de l'énergie, il n'existe actuellement aucune norme, qui permette de valider correctement l'intégrité des matériaux en acier exposés au CO 2 dans diverses conditions. Vallourec s'est engagé à pallier ce manque de connaissances grâce à son expertise de longue date dans le domaine des matériaux pour les applications pétrolières et gazières, associée à des tests réalisés en interne ainsi qu'à des partenariats de recherche externes.



Dans ce contexte, Neptune Energy a fait appel à Vallourec début 2022 pour réaliser une série de tests visant à valider différents matériaux utilisés pour l'injection du CO 2 .



A ce sujet, Crawford Brown, responsable des projets liés aux nouvelles énergies pour Neptune Energy aux Pays-Bas, a déclaré : « Le CCS est crucial pour atteindre les objectifs climatiques néerlandais à 2030. Le projet L10 de stockage de CO 2 offshore à grande échelle exploité par Neptune Energy est important non seulement pour atteindre nos engagements nationaux, mais également pour soutenir notre stratégie visant à dépasser notre objectif net zéro et à stocker plus de carbone que celui émis par nos opérations (scope 1) et les produits que nous vendons (scope 3) d'ici 2030. C'est pourquoi nous sommes heureux d'avoir des partenaires tels que Vallourec qui nous aident à accélérer les processus de développement, afin de pouvoir commencer à stocker, en toute sécurité et le plus tôt possible, le CO 2 émis par les entreprises néerlandaises.» XTO Netherlands, Ltd, filiale d'ExxonMobil, Rosewood Exploration Ltd et EBN Capital B.V. coopèrent également avec Neptune pour le développement de ce projet CCS.

Citation C'est un projet passionnant pour Vallourec, les projets CCS sont en train de passer rapidement du concept à la réalisation concrète. Le choix des bons matériaux est essentiel pour garantir la sécurité et la rentabilité des projets CCS à grande échelle. Notre collaboration avec Neptune Energy pour qualifier les matériaux nous permettra de déterminer précisément la façon dont les différents matériaux vont réagir face au CO 2 avec des impuretés et, ainsi, d'aider Neptune Energy à définir celui qui sera le mieux adapté à son projet L10 de stockage offshore de CO 2 Leila Faramarzi Directrice de l'activité CCUS chez Vallourec

Définir les normes Le protocole de test, proposé par Vallourec et approuvé par les experts de Neptune Energy, est conçu sur la base des normes NACE relatives aux tests de fissuration par corrosion sous contrainte, dans des milieux contenant du CO 2 et du H2S, en y apportant des adaptations spécifiques pour le CCS. « Nous avons dû développer notre propre méthodologie de test en nous basant sur les meilleures pratiques actuelles, mais en tenant compte des propriétés du dioxyde de carbone et de la présence d'impuretés telles que de l'oxygène, de l'azote et des oxydes de sulfure (NOx, SOx) », explique Cécile Millet, chef du département R&D du centre de recherche de Vallourec. Les études préalables ayant déjà bien avancé, les tests ont commencé en mai et se poursuivront jusqu'à fin 2022.



Vallourec n'est pas novice en matière de développement de méthodologies de test pour les applications CCS. En effet, l'année dernière, le Groupe a réalisé une série de tests sur ses connexions VAM® visant à valider leur étanchéité et leur intégrité dans les conditions spécifiques au CCS, avec des premiers résultats très prometteurs. Lire l'article sur le développement de cette méthodologie a été développée et les résultats obtenus, en cliquant ici.