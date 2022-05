Vallourec va fermer des sites en Allemagne, en France et en Ecosse

Vallourec a également déclaré qu'il fermerait sa ligne de traitement thermique à Saint-Saulve en France et un site en Ecosse.

L'entreprise, qui a annoncé en novembre son intention de céder ses actifs allemands et de délocaliser ses activités pétrolières et gazières au Brésil, a déclaré que le processus de fermeture en Allemagne se déroulerait au cours des deux prochaines années et comprendrait la vente des terrains et des bâtiments.

Vallourec a déclaré lors d'un appel aux journalistes que la restructuration entraînerait 2 400 suppressions d'emplois en Allemagne, et 550 autres dans le reste du monde, dont plus de 300 en France.

La société a mis à jour ses prévisions de bénéfices de base pour l'année, les voyant "significativement au-dessus" des niveaux de 2021, contre une perspective précédente de "nouvelle amélioration".

Vallourec a déclaré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 45 millions d'euros (47,15 millions de dollars) au premier trimestre, contre 80 millions un an plus tôt.

(1 $ = 0,9545 euros)