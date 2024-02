Valmet Oyj est un groupe industriel organisé autour de 5 pôles d'activités : - prestations de services (31,7% du CA) : prestations d'entretien et de maintenance des équipements de production de pulpes, de papiers et de fibres textiles, et des centrales bioénergétiques, prestations d'automatisation des machines et d'amélioration de la performance des processus de production. En outre, le groupe propose des pièces détachées ; - vente de machines et d'équipements de production de papiers (26,5%) ; - vente d'équipements de production de pulpes et d'énergie (21,3%) ; - vente de solutions de contrôle des flux pour les industries de procédés (10,9%) ; - vente de systèmes d'automatisation des usines (9,6%) : systèmes de contrôle et de commande, systèmes de mesure, systèmes de vision, solutions d'amélioration de la performance des processus de production, etc. destinés essentiellement aux industries de production de pulpes et de papiers, et de production d'énergie. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (37%), Chine (16,3%), Asie-Pacifique (11,7%), Amérique du Nord (20,8%) et Amérique du Sud (14,2%).

Secteur Machines et équipements industriels