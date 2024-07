Valmont Industries, Inc. est un fabricant de produits et de services destinés aux marchés de l'infrastructure et de l'agriculture. La société opère à travers deux segments : Infrastructure et Agriculture. Le segment Infrastructure comprend la fabrication et la distribution de produits et de solutions destinés aux marchés des infrastructures (services publics, énergie solaire, éclairage, transports et télécommunications), ainsi que des services de revêtement pour la protection des produits métalliques. Le segment Infrastructure comprend cinq lignes de produits principales : Transmission, distribution et sous-stations (TD&S) ; Éclairage et transport (L&T) ; Revêtements ; Télécommunications et Solaire. Le segment Agriculture comprend la fabrication de composants de pivot central et d'équipements d'irrigation linéaire pour les marchés agricoles, y compris des pièces et des produits tubulaires, ainsi que des solutions technologiques avancées pour l'agriculture de précision. Il fabrique et distribue du matériel d'irrigation mécanique et des pièces de rechange connexes sous la marque Valley.