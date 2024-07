Vaccin anti-chikungunya: Valneva va recevoir jusqu'à 41,3 millions de dollars

Le 22 juillet 2024 à 09:42 Partager

Valneva recevra jusqu’à 41,3 millions de dollars de la Cepi (Coalition pour les Innovations en Préparation aux Epidémies) et de l’Union européenne pour "accroître l’accessibilité" de son vaccin contre le chikungunya, IXCHIQ. La biotech précise que ce financement va "soutenir la réalisation d’essais cliniques dans des populations vulnérables" comme les enfants et les femmes enceintes. Il s’agit aussi de "soutenir un transfert de technologie vers un autre fabricant de vaccins" afin de rendre IXCHIQ accessible aux pays à revenus faibles et intermédiaires d’Asie.



La Cepi est un partenariat entre des organisations publiques, privées, philanthropiques qui a pour mission d'accélérer le développement de vaccins et d'autres contre-mesures biologiques contre les menaces épidémiques et pandémiques et de les rendre accessibles à tous ceux qui peuvent en avoir besoin.



L'élargissement du partenariat entre Cepi et Valneva vient renforcer un précédent accord qui avait permis à Valneva de recevoir 24,6 millions de dollars de financement de Cepi et de l'UE pour développer, produire et commercialisé un vaccin contre le chikungunya à dose unique.