Valneva : AMM octroyée à Ixchiq en Europe

Valneva annonce que la Commission Européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché (AMM) à Ixchiq, son vaccin à dose unique pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya chez les personnes âgées de 18 ans et plus.



L'autorisation du vaccin a été approuvée à l'unanimité par les États membres à la suite d'une évaluation rigoureuse réalisée par l'Agence européenne des médicaments (EMA), sur des données issues d'une étude pivot de phase 3 et publiées dans The Lancet.



Valneva reçoit ainsi une troisième AMM pour Ixchiq après les approbations de la FDA américaine et de Santé Canada. La société prévoit de livrer les premières doses du vaccin en Europe au quatrième trimestre 2024.



