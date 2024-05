Valneva : nomination d'un directeur scientifique

Le 21 mai 2024 à 08:04 Partager

La société de vaccins Valneva annonce la nomination, à compter du 3 juin, du Dr Hanneke Schuitemaker en tant que directeur scientifique et membre du comité exécutif, pour piloter l'évolution de son portefeuille de R&D.



Plus précisément, elle se concentrera sur l'accélération des activités de R&D préclinique et translationnelle de Valneva, avec pour objectif de soutenir son ambition stratégique de fournir des solutions vaccinales innovantes.



Le Dr Schuitemaker possède plus de vingt ans d'expérience en matière de découverte et de développement de vaccins, dont près de 14 ans comme global head of viral vaccine discovery and translational medicine chez Johnson & Johnson.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.