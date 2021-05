Valneva SE : Après l'accumulation, l'accélération haussière ? 17/05/2021 | 13:49 Nicolas Chéron 17/05/2021 | 13:49 achat En cours

Cours d'entrée : 12.17€ | Objectif : 14.4€ | Stop : 11.14€ | Potentiel : 18.32% Le titre Valneva SE présente une configuration technique intéressante de consolidation horizontale. La phase d'accumulation actuelle doit théoriquement laisser place à une accélération haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 14.4 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 86% à l'horizon 2023.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 17.58 pour 2021 et de 3.82 pour 2022, la société fait partie des moins chères du marché.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

L'action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 7.51 EUR.

Points faibles Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Recherche biotechnologique et médicale - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. VALNEVA SE 62.32% 1 527 MODERNA, INC. 54.48% 64 799 LONZA GROUP AG -0.81% 46 408 IQVIA HOLDINGS INC. 29.20% 44 856 CELLTRION, INC. -24.65% 32 736 SEAGEN INC. -15.51% 26 768 CUREVAC N.V. 43.56% 21 497 HANGZHOU TIGERMED CONSULTIN.. 0.25% 20 549 PHARMARON BEIJING CO., LTD. 46.51% 20 456 INCYTE CORPORATION -5.01% 18 170 CHARLES RIVER LABORATORIES .. 31.70% 16 537

Données financières EUR USD CA 2021 185 M 225 M - Résultat net 2021 68,2 M 83,0 M - Tréso. nette 2021 64,7 M 78,7 M - PER 2021 18,5x Rendement 2021 - Capitalisation 1 257 M 1 527 M - VE / CA 2021 6,46x VE / CA 2022 1,98x Nbr Employés 500 Flottant 78,0% Prochain événement sur VALNEVA SE 20/05/21 Q1 2021 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 12,10 € Dernier Cours de Cloture 12,58 € Ecart / Objectif Haut 7,31% Ecart / Objectif Moyen -3,82% Ecart / Objectif Bas -14,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Thomas Lingelbach Co-President & Chief Executive Officer Franck Charles Marie Grimaud Co-President & Chief Business Officer Frédéric Grimaud Chairman-Supervisory Board Michael Möhlen Vice President-Technical Development Andreas Meinke VP-Preclinical & Translational Research