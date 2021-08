Valneva : Oddo maintient son conseil sur le titre

Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Valneva, avec un objectif de cours inchangé de 12,6 euros.



'Après une IPO au NASDAQ et un placement privé de 107,6 M$ brut en mai 2021, Valneva se retrouve dans une situation confortable à la fin de cet exercice avec une position de trésorerie qui s'élève à 329,8 ME au 30 juin 2021', constate l'analyste.



Si l'activité reste impactée par la pandémie (les ventes subissent une chute de 18,6% à tcc, à 31,8 ME, au 1er semestre), le management a confirmé sa guidance 2021, à savoir des ventes comprises entre 80 et 105 ME pour des frais de R&D entre 65ME et 75ME, indique Oddo.



L'EBITDA semestriel affiche toutefois un recul de 80,1 ME ce qui a entraîné une chute du titre de 13,7% hier à la clôture.



Les investisseurs devront attendre le 4e trimestre pour les résultats du candidat vaccin contre la Covid autour duquel existe une forte attente, avec une possible mise sur le marché en cas de résultats probants.



