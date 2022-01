Valneva : Oddo relève son objectif de cours

Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Valneva tout en relevant nettement son objectif de cours de 11,8 à 16,3 euros.



Le bureau d'analyses met en avant les bons résultats de phase 3 du candidat vaccin Covid, avec des niveaux d'anticorps supérieurs à celui d'AstraZeneca et une très bonne sécurité d'emploi avec 1% seulement de patients déclarant des effets secondaires.



Si le prix du vaccin n'a pas été divulgué, Oddo croit savoir qu'il devrait être sensiblement supérieur à celui de l'accord avec le Royaume-Uni, 'certainement dans une fourchette de 16 E à 20 E'.

Le broker révise donc à la hausse le prix estimé de la dose de vaccin, de 7 à 18 euros, ce qui justifie la hausse de l'objectif de cours.



Le retour des autorités de santé est attendu ce premier trimestre et permettra de déclencher les premières livraisons, ajoute l'analyste.



Outre le Covid, la société travaille aussi sur la maladie de Lyme ainsi que sur un traitement du Chikungunyapour lequel une demande d'autorisation de mise sur le marché devrait être déposée cette année.



