Chikungunya: Valneva a finalisé la demande d'autorisation de son vaccin aux Etats-unis

Valneva, société spécialiste des vaccins, annonce aujourd'hui avoir terminé la soumission du dossier de demande de mise sur le marché de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553, auprès de l’autorité de santé américaine, la Food and Drug Administration (FDA). Valneva demande l’autorisation de ce vaccin chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Cette demande d'autorisation de mise sur le marché fait suite aux données finales de Phase 3 annoncées en mars 2022 et aux résultats finaux de l’essai d’homogénéité des lots cliniques annoncés en mai.Une étude clinique de VLA1553 chez les adolescents est en cours au Brésil, afin de potentiellement permettre d'effectuer de futures soumissions réglementaires concernant cette tranche d'âge si VLA1553 est autorisé pour une utilisation chez les adultes. La Société a également annoncé récemment des données positives sur la persistance des anticorps avec un taux de séro-réponse de 99 % douze mois après une seule injection du vaccin.Vers 10h15, Valneva gagnait 1,72% à 6,84 euros, après avoir signé la plus forte hausse du SBF120 deux jours de suite. Le titre a perdu presque 73% de sa valeur sur un an, pénalisé par l'échec commercial de son vaccin contre le Covid.