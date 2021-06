Covid-19 : Valneva a bouclé le recrutement pour l'évaluation de son candidat-vaccin

Données financières EUR USD CA 2021 235 M 284 M - Résultat net 2021 28,9 M 35,0 M - Tréso. nette 2021 110 M 134 M - PER 2021 32,3x Rendement 2021 - Capitalisation 1 093 M 1 325 M - VE / CA 2021 4,19x VE / CA 2022 1,79x Nbr Employés 500 Flottant 77,4% Graphique VALNEVA SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique VALNEVA SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 12,42 € Dernier Cours de Cloture 10,94 € Ecart / Objectif Haut 28,0% Ecart / Objectif Moyen 13,5% Ecart / Objectif Bas -2,19% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Thomas Lingelbach Co-President & Chief Executive Officer Franck Charles Marie Grimaud Co-President & Chief Business Officer Frédéric Grimaud Chairman-Supervisory Board Michael Möhlen Vice President-Technical Development Andreas Meinke VP-Preclinical & Translational Research Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) VALNEVA SE 42.45% 1 325 MODERNA, INC. 86.87% 76 933 LONZA GROUP AG 3.62% 48 740 IQVIA HOLDINGS INC. 30.23% 45 040 CELLTRION, INC. -25.77% 32 833 SEAGEN INC. -16.07% 26 888