L'ADR de Valneva bondit au Nasdaq après le début des rappels sur son vaccin anti-Covid

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--L'American depository share (ADR) de Valneva grimpait mardi de 12,5% à 35,6 dollars sur le Nasdaq, après que la société de biotechnologie a annoncé avoir commencé les vaccinations de rappel de son étude clinique de phase 3 mené sur son vaccin anti-Covid.

"Cette phase de rappel a pour but de fournir des données supplémentaires sur les rappels homologues ainsi que des premières données sur les rappels hétérologues, afin de compléter les précédentes données positives sur les rappels générées lors de la phase 1/2", a indiqué le laboratoire dans un communiqué. Un rappel homologue utilise le même vaccin que lors de la vaccination initiale au contraire d'un rappel hétérologue.

Valneva a précisé que ces données n'étaient pas requises pour les demandes initiales d'autorisation de mise sur le marché que la société prévoit de finaliser dans les semaines à venir.

L'extension de l'essai clinique évaluera une dose de rappel du vaccin "VLA2001" de Valneva chez les adultes âgés de 18 ans et plus, qui ont reçu une primovaccination avec deux doses du même vaccin, ainsi que chez les participants, âgés de 30 ans et plus, qui ont reçu deux doses du vaccin "AZD1222" d'AstraZeneca.

Le vaccin de rappel de Valneva sera administré au moins sept mois après la fin de la série de primovaccination. De premières données sont attendues au deuxième trimestre 2022, a indiqué la société.

L'action Valneva a clôturé en baisse de 0,1% à 14,2 euros mardi, à la Bourse de Paris.

-Chris Wack, The Wall Street Journal (Version française François Berthon) ed : ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2022 13:13 ET (18:13 GMT)