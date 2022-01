L'Europe continue prudemment sa progression à l'ouverture

PARIS, 20 janvier (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse modérée en début de séance jeudi, profitant des mesures d'assouplissement monétaire en Chine, bien que les préoccupations liées à la politique monétaire aux Etats-Unis et à l'inflation restent présentes. À Paris, le CAC 40 gagne 0,37% à 7.146,26 points vers 08h55 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,03% et à Francfort, le Dax avance de 0,11%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,18%, le FTSEurofirst 300 de 0,11% et le Stoxx 600 de 0,23%. La Banque populaire de Chine (BPC) a accentué ses mesures d'assouplissement monétaire jeudi en abaissant ses taux préférentiels de prêt (TPP) à un an et à cinq ans afin de soutenir une économie en perte de vitesse. Cette décision tranche avec l'orientation prise par la plupart des grandes banques centrales vers un resserrement de leurs politiques accommodantes. Le marché anticipe que la Réserve fédérale américaine, dont le comité de politique monétaire se réunit les 25 et 26 janvier, entame dès le mois de mars le relèvement de ses taux d'intérêt. Alors que les chiffres définitifs de l'inflation en zone euro sont attendus à 10h00 GMT et devraient confirmer, selon le consensus Reuters, une hausse de 5,0% en décembre sur un an, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré que la hausse des prix devrait se stabiliser puis baisser cette année dans le bloc monétaire. Les investisseurs suivront par ailleurs à 12h30 GMT la publication des "minutes" de la BCE. En Bourse de Paris, Vivendi s'octroie 2,12% profitant d'un conseil à l'achat de Goldman Sachs et Valneva grimpe de 19,12% après avoir annoncé que son candidat vaccin inactivé contre le COVID-19 montrait une neutralisation du variant Omicron du coronavirus. Contre la tendance, Alstom cède près de 3% après la publication de son chiffre d'affaires sur neuf mois. Soitec , lanterne rouge du Stoxx 600, chute de 13,41% après avoir annoncé la nomination comme directeur général de Pierre Barnabé, actuellement cadre dirigeant chez Atos, en remplacement de Paul Boudre. A Londres, Deliveroo prend 2,01% grâce à la croissance de la valeur brute de ses commandes au T4 et AB Foods cède 1,31% après avoir dit que la propagation du variant Omicron avait entamé la fréquentation de ses boutiques Primark en décembre. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)