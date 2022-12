La HAS rend un avis défavorable sur le vaccin contre le Covid-19 de Valneva

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Haute Autorité de santé (HAS) a rendu jeudi un avis défavorable concernant l'utilisation du vaccin de Valneva contre le Covid-19, en primovaccination chez l'adulte.

"La HAS ne dispose pas pour le moment de données d'efficacité clinique de VLA2001 notamment contre les variants actuellement en circulation", a expliqué l'Autorité dans un communiqué, en ajoutant qu'elle n'avait pas non plus de "données de comparaison directe entre le vaccin VLA2001 et les vaccins actuellement recommandés préférentiellement et utilisés en France".

"Les besoins en vaccins pouvant être utilisés en primovaccination chez les personnes ne souhaitant ou ne pouvant pas bénéficier de vaccins à ARNm sont déjà couverts en France actuellement", a également estimé la HAS.

Cependant, la HAS a indiqué que l'utilisation du vaccin VLA2001 dans la stratégie de primovaccination pourrait être envisagée "si des données d'efficacité similaires sur les sous-lignages du variant Omicron en comparaison aux vaccins actuellement utilisés en France étaient fournies".

En parallèle, la HAS a rendu un avis favorable à l'utilisation en rappel du nouveau vaccin VidPrevtyn Beta des groupes pharmaceutiques Sanofi et GSK et du vaccin Nuvaxovid de Novavax chez les adultes.

Lors de l'annonce par la HAS de son avis défavorable, l'action Valneva a basculé dans le rouge, perdant jusqu'à 3,6%, avant de limiter son recul par la suite. Vers 12h10, le titre cédait 0,7%, à 6,40 euros, alors que l'indice SBF 120 perdait 0,2%.

