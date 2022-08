Les actions en Europe sans direction claire après les "minutes" de la Fed

PARIS, 18 août (Reuters) - Les principales Bourses en Europe évoluent sans direction claire jeudi, les investisseurs digérant le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) alors que les chiffres mensuels définitifs de l'inflation dans la zone euro sont prévus à l'agenda du jour. À Paris, le CAC 40 gagne 0,12% à 6.536,32 points vers 08h00 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,23% et à Francfort, le Dax avance de 0,41%. L'indice EuroStoxx 50 grignote 0,01%, le FTSEurofirst 300 et le Stoxx 600 0,02% chacun. Dans les "minutes" de la Fed publiées mercredi, la banque centrale américaine laisse entendre qu'elle envisage d'ajuster le rythme du relèvement de ses taux en fonction du ralentissement de l'inflation, mais note toutefois que celle-ci ne diminue pas et que cela pourrait prendre plus de temps que prévu. L'inflation, qui pèse depuis le début de l'année sur les marchés d'actions, anime également la tendance en Europe alors que les données définitives des prix en juillet dans la zone euro seront publiés à 09h00 GMT. Dans une interview accordée à Reuters, Isabel Schnabel, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), estime que les perspectives en la matière ne se sont pas améliorées depuis la hausse des taux de l'institution en juillet, suggérant ainsi qu'elle serait favorable à un relèvement important du coût du crédit le mois prochain malgré le risque de récession dans la région. La perspective d'une forte hausse des taux ne profite toutefois pas au secteur bancaire (-0,76%), plus forte baisse du Stoxx 600, tandis que l'autre côté du spectre, l'automobile (+0,91%) enregistre la meilleure progression, dans des variations cependant modestes. Renault et Stellantis avancent respectivement de 0,92% et 0,88%. Dans l'actualité des entreprises, Valneva perd 1,75%, le département américain de la Défense ayant décidé de ne pas exercer la deuxième option annuelle du contrat pour la fourniture de son vaccin Ixiaro. Ailleurs en Europe, le groupe suisse de sanitaires et de plomberie Geberit recule de 4,24% en raison d'une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre liée à une forte hausse de ses coûts, tandis que le spécialiste néerlandais du paiement électronique Adyen chute de 10,53% après ses résultats du premier semestre. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)