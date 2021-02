VALNEVA : au plus haut, le Royaume-Uni fait le plein de vaccins

Valneva bondit de 13,7% à 10,78 euros après avoir atteint plus tôt dans la journée un record à 11,10 euros. La biotech franco-autrichienne basée à Saint-Herblain dans la banlieue ouest de Nantes, est soutenue par la nouvelle commande britannique pour son candidat vaccin contre le Covid-19. Le gouvernement britannique a en effet exercé son option pour la fourniture de 40 millions de doses en 2022. L'exercice de cette option porte le volume total de vaccins commandés à Valneva par le gouvernement britannique à 100 millions de doses.



Le Royaume-Uni conserve par ailleurs des options pour 90 millions de doses supplémentaires livrables entre 2023 et 2025. La valeur totale de ces 190 millions de doses, si toutes les options sont exercées, peut aller jusqu'à 1,4 milliard d'euros.



Valneva a déjà lancé la production du vaccin en parallèle des essais cliniques actuellement en cours en vue d'optimiser le calendrier des livraisons potentielles du vaccin. Le recrutement des participants à l'étude de phase 1/2 a été finalisé et les premiers résultats de l'étude sont attendus dans les trois prochains mois.



Le vaccin de Valneva n'a rien à voir avec ceux de Pfizer/BioNTech et Moderna. Il est en effet développé via une technologie déjà éprouvée à base de virus inactivé.



Cette nouvelle rappelle l'avancée prise par le Royaume-Uni dans la commande de vaccins. La biotech a signé le 20 juillet dernier avec le gouvernement britannique un protocole d'accord non contraignant, confirmé en septembre, pour fournir jusqu'à 100 millions de doses de son candidat vaccin, qui sera fabriqué dans l'usine de Valneva située à Livingston, Ecosse.



Le gouvernement britannique a contribué au financement des études cliniques et financé les travaux d'extension de l'usine de Livingston.



L'Union européenne a été bien moins réactive puisqu'elle attendue le 12 janvier, soit six mois de plus que le Royaume-Uni, pour engager des discussions avec Valneva. Le Vieux Continent envisage la commande d'un maximum de 60 millions de doses, qui sera sans doute honorée bien après celle du Royaume-Uni.