VALNEVA :, plus forte baisse du SRD à la mi-séance du mardi 3 novembre 2020

(-13,15% à 5,68 euros)Valneva est pénalisé par la révision à la baisse de ses objectifs annuels dans le sillage de résultats sur neuf mois dégradés. Le spécialiste des vaccins contre les maladies rares est frappé de plein fouet par la chute de l'industrie du voyage. Il table désormais sur une perte d'Ebitda comprise entre 40 et 50 millions d'euros, contre entre -10 millions et zéro euro auparavant. Le chiffre d'affaires est attendu désormais à 120 millions, contre entre 120 et 140 millions auparavant.